VARGA C&T SERVICE SRL - Anunț începere proiect
13:46
, Scris de: Advertorial
16:32
Creșă nouă cu 40 de locuri în cartierul Dâmbul Rotund din Cluj-Napoca. Când va fi gata?
16:18
Inflația lovește puternic în bugetul părinților: rechizite mai scumpe la început de an școlar
15:58
Țările europene care l-ar primi pe Putin la negocieri cu Zelenski, deși dictatorul rus are mandat de arestare internațional
15:23
Primăria ar putea deveni acționar la Aeroportul Cluj. Boc: „Parteneriatul există, nu vom fi în afara jocului”.
14:56
Primăria Cluj-Napoca aprobă trecerea clădirii UPU la Consiliul Județean. Va fi modernizată cu 5 mil. euro.
14:41
Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul și blochează detașările între instituții
13:46
VARGA C&T SERVICE SRL - Anunț începere proiect
13:34
Percheziții la Primăria Bonțida. Mai mulți angajați ar fi trucat un examen pentru un post public.
13:25
Boc, despre suspendarea finanțării PNRR pentru proiectele din Cluj: „Avem foarte puține situații de risc. Nu sunt îngrijorat”.
12:40
TVA-ul mărit a grăbit oamenii să cumpere un apartament. Clujul, cel mai înalt nivel al tranzacțiilor din ultimii trei ani și jumătate.
12:07
Meciul tur al CFR-ului din Suedia se vede pe stadionul din Gruia!
11:59
Lucrări de modernizare pe un drum județean important: acces facil spre zona turistică Cheile Turzii
11:37
Redă viață părului deteriorat cu Gerovital Tratament Expert – Regenerare în câțiva pași simpli (P)
11:22
Preluarea E.ON Furnizare de către compania maghiară MVM, pe masa CSAT. Guvernul se opune tranzacției.