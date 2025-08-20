TVA-ul mărit a grăbit oamenii să cumpere un apartament. Clujul, cel mai înalt nivel al tranzacțiilor din ultimii trei ani și jumătate.

Cumpărătorii au dat iama pe piața rezidențială pentru a-și cumpăra un apartament în iulie 2025, ultima lună în care îl puteau achiziționa cu un TVA mai mic.

Tranzacțiile imobiliare din Cluj-Napoca au ajuns la cel mai mare nivel din ultimii trei ani și jumătate | Foto: monitorulcj.ro

Cei care stăteau pe gânduri dacă să își cumpere sau nu un apartament în Cluj-Napoca s-au hotărât rapid deoarece iulie a venit cu un număr record de tranzații pe piața imobiliarelor. Asta pentru că a fost ultima lună când cumpărătorii mai puteau beneficia de cotă TVA 9%, înainte să fie mărită la 21%.

Piața rezidențială din România a accelerat puternic în iulie, înregistrând vânzări record de apartamente atât în București, cât și în marile orașe, graba cumpărătorilor a fost determinată de eliminarea cotei reduse de TVA de 9% și trecerea la cota de 21% pentru imobiliare, dar și de creșterea TVA standard de la 19% la 21%, aplicată din 1 august.

Tranzacțiile imobiliare din Cluj-Napoca, la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani și jumătate

Potrivit unei companii de consultanță imobiliară, în Capitală s-au vândut puțin peste 5.000 de apartamente, marcând a treia cea mai bună performanță din ultimii doi ani și jumătate, iar aproape jumătate dintre tranzacții au fost în Sectoarele 3 și 6, confirmând aceste zone ca principalele centre de dezvoltare rezidențială. De asemenea, în Cluj-Napoca, luna iulie a adus peste 1.000 de tranzacții, cel mai mare nivel din ultimii trei ani și jumătate, ceea ce a confirmat trendul ascendent al pieței locale.



Analiza citată de Agerpres.ro arată că, în primele șapte luni din 2025, diferențele dintre marile orașe sunt evidente: Bucureștiul înregistrează o scădere de 7%, față de aceeași perioadă din 2024, Timișoara de 3%, iar Iași - un minus de 25%, în timp ce Cluj-Napoca marchează o creștere solidă de 14%. La nivel național, piața rămâne aproape la același nivel ca anul trecut, susțin consultanții.

Contracte semnate înainte cu TVA-ul „la promoție”, apartamente primite la anul

Pe lângă tranzacțiile efectiv înregistrate la nivelul lunii iulie din acest an, la aceste volume se adaugă numeroase pre-contracte semnate până la data de 1 august 2025, prin care cumpărătorii și-au asigurat aplicarea cotei reduse de TVA. Conform reglementărilor în vigoare, aceste tranzacții vor putea beneficia de facilitatea fiscală dacă livrarea locuinței se face până la 1 august 2026.



„Practic, acest mecanism a generat o fereastră de oportunitate pentru cumpărători și dezvoltatori, accelerând negocierile și încheierea acordurilor înainte de termenul limită, în încercarea de a evita costurile suplimentare generate de majorarea TVA. În mod tradițional, vârfurile de vânzări se înregistrau în luna decembrie, când cumpărătorii și dezvoltatorii încercau să închidă tranzacțiile înainte ca noile modificări legislative să intre în vigoare la 1 ianuarie. De această dată însă, regulile jocului s-au schimbat pe parcursul anului, iar piața a fost nevoită să se adapteze pe loc. Această schimbare de calendar a creat un val brusc de interes și a accelerat semnificativ ritmul tranzacțiilor, demonstrând capacitatea pieței de a reacționa prompt în fața unor condiții fiscale noi”, a explicat Gabriel Blăniță, director asociat Valuation & Advisory Services, la o companie de consultanță.



În iulie, cei mai mulți cumpărători au fost persoane care au achiziționat locuința pentru uz propriu, nu investitori, având în vedere că, din 2023, legea permite cumpărarea unei singure proprietăți cu TVA redusă. Cei care au beneficiat, deja, de această facilitate nu au avut un motiv real să accelereze o nouă tranzacție înainte de 1 august, relevă cercetarea de specialitate.

Avertisment pe piața imobiliară: TVA-ul mărit pune presiune pe prețuri

Consultanții imobiliari avertizează că majorarea TVA standard va pune presiune pe prețuri în perioada următoare, însă impactul real va depinde de raportul dintre cerere și ofertă. În final, piața va decide cât din costul suplimentar va fi suportat de către dezvoltatori, prin reducerea marjelor de profit, și cât va fi transferat către cumpărători, prin prețuri mai mari, precizează aceștia.



Unii dezvoltatori au anunțat că vor acoperi parțial sau chiar integral creșterea de TVA, cel puțin până la sfârșitul anului, pentru a menține atractivitatea proiectelor și ritmul vânzărilor. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că vârful spectaculos din iulie ar putea fi ultimul pe termen scurt. Noile taxe, majorarea impozitelor și încetinirea economiei vor pune presiune pe cerere. În aceste condiții, prețul final al locuinței și costurile totale de întreținere, influențate și de facturile la energie sau de impozitele mai mari pe proprietate, vor cântări tot mai mult în decizia dintre cumpărare și închiriere, ceea ce ar putea face cumpărătorii mai prudenți.

