Redă viață părului deteriorat cu Gerovital Tratament Expert – Regenerare în câțiva pași simpli (P)

Părul uscat, tern sau cu vârfuri despicate, care se rupe ușor, este mai des întâlnit decât crezi.

O dată la ceva timp, fiecare dintre noi se confruntă cu problema părului deteriorat, fie din cauza utilizării frecvente a aparatelor de coafat, fie din cauza a vopselei de păr sau chiar din pricina factorilor de mediu (vânt, soare ș.a.). Și, chiar dacă nu există o soluție „peste noapte”, poți scurta drumul până la un păr din nou sănătos cu Gerovital Tratament Expert, gama cu efecte testate și tratamente personalizate.

Deteriorarea părului afectează pe toată lumea

Un singur fir de păr are o structură chimică remarcabilă, de la proteine, la apă, lipide și multe altele. Orice dezechilibru al acestora va afecta sănătatea părului, astfel că și cei mai obișnuiți factori de mediu, precum soarele sau variațiile de temperatură, pot să aibă efecte negative asupra părului. De aceea părul tern și fragil poate să apară chiar și persoane care nu apelează la vopsit sau alte tratamente chimice. Soluția: o rutină completă de regenerare.





Pentru a reda elasticitatea și rezistența firelor, keratina este ingredientul esențial. Farmec a creat gama Gerovital Tratament Expert, gândită ca un ritual complet de îngrijire, care acționează în pași complementari. Totul începe cu șamponul regenerant cu keratină, care curăță delicat, repară structura firului și pregătește părul pentru tratamentele ulterioare. Este primul pas în care părul primește keratina hidrolizată, proteina esențială care acționează direct asupra firului de păr. Acest ingredient se regăsește în toate produsele din gamă și contribuie la refacerea structurii interne a firului de păr, redându-i elasticitatea, rezistența și aspectul sănătos.

O dată sau de două ori pe săptămână, șamponul se completează cu masca regenerantă cu keratină, îmbogățită cu Provitamina B5 și vitaminele A și E, care hidratează intens și netezește cuticula.

Pentru un efect de revitalizare în profunzime, poți integra kitul regenerare păr. Acesta conține fiole cu o combinație de keratină, vitamine și extracte botanice ce stimulează circulația scalpului, normalizează secreția de sebum și previne căderea părului. Este recomandat mai ales primăvara și toamna, când trecerile de la un sezon la altul afectează mai mult părul și scalpul.

Poate cel mai iubit produs din gamă, folosit de peste 30 de ani de români, Loțiunea cu Petroleum aduce protecție suplimentară, hrănește vârfurile și susține creșterea sănătoasă a părului, putând fi folosită chiar și zilnic, dacă e nevoie.

Efectele au nevoie de timp

Regenerarea părului nu se întâmplă peste noapte, dar cu perseverență și cu ingredientele potrivite, rezultatele vor apărea: fire mai rezistente, mai strălucitoare și cu un aspect vizibil mai sănătos. Gama Tratament Expert îți oferă o soluție completă, de la curățare până la tratamente intensive, pentru ca părul tău merită să fie plin de viață. La fel ca tine!