Percheziții la Primăria Bonțida. Mai mulți angajați ar fi trucat un examen pentru un post public.

Polițiștii au descins astăzi, 20 august 2025, la Primăria Bonțita pentru percheziții care vizează infracțiuni de abuz în serviciu. Primarul comunei ne-a confirmat că oamenii legii au fost și în alte locuri din localitate.

Percheziții la Primăria Bonțida și în alte locuri din comună | Foto: Captură video IPJ Cluj

Polițiștii IPJ Cluj au efectuat, azi, miercuri, 20 august 2025, mai multe percheziții domiciliare în județ și la Primăria din Bonțida și au dus la audieri șase persoane.

Percheziții la Primăria Bonțida pentru abuz în serviciu

„În data de 20 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Cluj, sub delegarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Cluj și un mandat de percheziție la sediul unei unități teritoriale administrative (Primăria - n. red.), din localitatea Bonțida, precum și 6 mandate de aducere. Activitățile efectuate vizează investigarea infracțiunilor de abuz în serviciu”, a transmi IPJ Cluj.

CITEȘTE ȘI:

Primarul localității Bonțida, Aurel Emil Cărhaț ne-a confirmat că polițiștii au efectuat percheziții și în alte locuri din comună.

„Într-adevăr au fost prezenți (polițiștii - n. red.) la Primărie și în alte locuri, atât vă pot sune, mai mult nu”, a declarat Aurel Emil Cărhaț pentru monitorulcj.ro.

Cum ar fi trucat un examen unii angajați din Primăria Bonțida

Potrivit IPJ Cluj, din cercetările efectuate în cauză a reieșit că, în anul 2025, mai mulți angajați ai unei unități administrativ teritoriale, din județul Cluj, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în scopul obținerii de către mai multe persoane a unui folos necuvenit, constând în promovarea nelegală a unui examen și eventuala ocupare a unui post public.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: