Preluarea E.ON Furnizare de către compania maghiară MVM, pe masa CSAT. Guvernul se opune tranzacției.

Guvernul se opune vânzării E.ON România către ungurii de la MVM. Astfel, România ar putea bloca tranzacția în contextul îngrijorărilor legate de influența Rusiei.

În iarna acestui an, compania de stat ungară MVM Zrt. (MVM Group) estima că va finaliza tranzacţia referitoare la preluarea pachetului majoritar de acţiuni la divizia de furnizare gaze şi energie electrică a E.ON Energie România în vara lui 2025.

Însă, decizia finală va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în condițiile în care Guvernul se opoune tranzacției, informează Economica.net, care citează surse apropiate situației.

În ianuarie 2025, Ministerul român al Energiei a sesizat Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) în legătură cu tranzacţia prin care compania de stat ungară intenţionează să achiziţioneze divizia de furnizare gaze şi energie electrică a E.ON Energie România.

Însă, tranzacția nu a fost avizată de Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), organism aflat în subordinea Guvenului care a avut pe masă dosarul, notează sursa citată.

Deocamdată, motivele oficiale ale refuzului autorizării rămân necunoscute, iar tranzacția care nu a fost avizată de CEISD va fi supusă în final aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), forul care își va spune ultimul cuvânt, scrie Economica.net

Riscuri pentru securitatea României

Grupul MVM, a doua cea mai mare companie din Ungaria, a semnat, în luna decembrie a anului trecut, un acord privind achiziţia diviziei de soluţii pentru gospodării şi clienţi a companiei E.ON din România. Conform acordului, MVM va achiziţiona o participaţie de 68% în cadrul E.ON Energie România şi o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet, se menţiona într-un comunicat al grupului ungar.

În ianuarie 2025, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, declara pentru Financial Times că preluarea ar putea fi blocată din motive de securitate, într-o mișcare similară cu cea a Spaniei de anul trecut, când Madridul a oprit fuziunea unei companii feroviare cu una maghiară, parțial din cauza legăturilor sale cu Rusia.

Astfel, temele de analiză au vizat impactul posibilei tranzacţii asupra securităţii naţionale a României. Principalele motive pentru sesizarea CEISD sunt legăturile companiei din Ungaria cu Federaţia Rusă, riscul cesiunii ulterioare a acţiunilor E.ON Energie România către entităţi non UE, riscuri asupra datelor companiei şi a datelor cu caracter personal ale peste 3 milioane de utilizatori dar şi probleme de transparenţă a cumpărătorului.

În decembrie 2024, Ministerul Energiei arăta că statul român va utiliza toate pârghiile legale pentru evaluarea strictă a posibile tranzacţii prin care grupul ungar MVM va achiziţiona compania E.ON Energie România. Tot atunci, fostul ministru Sebastian Burduja semnala că nu exclude o sesizare a CSAT-ului de către Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

