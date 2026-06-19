Tânăr român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina!

Un cetățean român în vârstă de 24 de ani a fost condamnat de un tribunal din Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj.

Un cetățean român în vârstă de 24 de ani a fost condamnat de un tribunal din Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj. Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Un tânăr român a fost condamnat de justiția rusă la 15 ani de detenție într-o colonie penitenciară cu regim strict, după ce autoritățile de la Moscova l-au găsit vinovat de activități de spionaj în beneficiul Ucrainei.

Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Regional Krasnodar și îl vizează pe Adrian-David Cherciu, în vârstă de 24 de ani. Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), decizia a rămas definitivă, conform adevarul.ro.

Tânăr român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia

Anchetatorii ruși susțin că românul ar fi adunat și transmis către serviciile de informații ucrainene date referitoare la poziționarea unor sisteme de apărare antiaeriană din orașul Soci. Faptele de care este acuzat s-ar fi petrecut în vara anului 2024, în regiunea Krasnodar, zonă aflată în sudul Rusiei, în apropierea Mării Negre.

Potrivit versiunii prezentate de FSB, informațiile ar fi fost folosite de structuri ale statului ucrainean, iar schimbul de date s-ar fi realizat în contextul conflictului militar dintre cele două țări.

Reținut în urmă cu mai bine de un an

Autoritățile ruse au anunțat în aprilie 2025 că l-au reținut pe Adrian-David Cherciu în orașul Soci. La acel moment, FSB l-a acuzat că ar fi colaborat cu serviciile de informații ucrainene și că ar fi transmis informații considerate sensibile din punct de vedere militar.

Conform autorităților de la Moscova, românului i s-ar fi promis sprijin pentru a părăsi Rusia și pentru a se alătura unor formațiuni de voluntari care luptă de partea Ucrainei.

Cazul apare pe fondul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina

Condamnarea intervine într-un context în care Rusia a intensificat în ultimii ani acțiunile împotriva persoanelor suspectate că ar furniza informații către Ucraina.

Autoritățile ruse susțin că serviciile de informații ucrainene încearcă să recruteze cetățeni străini aflați pe teritoriul Federației Ruse, acuzație respinsă în repetate rânduri de partea ucraineană.

Până în prezent, autoritățile române nu au transmis informații oficiale suplimentare cu privire la situația cetățeanului român condamnat în Rusia.

Foto: DepositPhotos.com

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