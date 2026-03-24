Fabrică de bani falși descoperită în România. Grupare internațională prinsă cu 1,2 milioane de euro contrafăcuți și cocaină.

O grupare de criminalitate organizată formată din români și un cetățean italian a pus pe picioare o adevărată „fabrică” de bani falși în județul Suceava. Rețeaua a fost destructurată după ce mai mulți membri au fost prinși în flagrant în Bulgaria, cu peste un milion de euro contrafăcuți și droguri.

Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost constituită în toamna anului 2025 și era formată din trei români și un italian, acesta din urmă fiind cunoscut la nivel internațional pentru activități de falsificare de monedă.

Rolul italianului era esențial: îi instruia pe ceilalți membri în tehnicile de falsificare și facilita accesul la materiale și conexiuni externe pentru distribuirea banilor falși.

„Fabrică” clandestină într-o zonă rurală din Suceava

Liderul grupării ar fi achiziționat sute de kilograme de hârtie specială din străinătate și echipamente performante de imprimare, punând bazele unei imprimerii ilegale într-un imobil aflat în construcție, din mediul rural.

Aici erau produse bancnote contrafăcute, în special cupiură de 100 de euro, destinate piețelor externe.

1,2 milioane de euro falși, descoperiți la Sofia

Lovitura decisivă a venit în urma cooperării dintre autoritățile române și cele bulgare. Pe 23 martie 2026, doi români, cetățeanul italian și doi bulgari au fost prinși în flagrant, la Sofia, în timp ce transportau aproximativ 1,2 milioane de euro falși.

În același context, anchetatorii au descoperit și un kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Percheziții în Suceava și Ilfov

În cursul zilei de 24 martie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat șase percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov. Ancheta vizează infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monedă și punerea în circulație de valori falsificate.

Banii falși, pregătiți pentru piața europeană

Gruparea ar fi vizat în special Bulgaria, stat care a adoptat recent moneda euro, unde intenționa să introducă în circulație bancnotele contrafăcute. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga rețea și amploarea operațiunii.

