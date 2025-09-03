Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la „summitul dictatorilor” de la Beijing. Ministrul de Externe Oana Ţoiu: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin”.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la summitul de la Beijing și apar alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping. Ministrul de Externe Oana Țoiu semnalează că foștii premieri PSD nu reprezintă România.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la „summitul dictatorilor” de la Beijing. Ministrul de Externe Oana Ţoiu: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin”.| Foto: depositphotos.com

România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi, a transmis, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Ministrul de Externe, mesaj dur pentru Năstase și Dăncilă: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”

Șefa diplomației române a reacționat la faptul că foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au apărut într-o fotografie de grup recentă, alături de președinții Chinei și Rusiei.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română”, comentează Oana Țoiu, citată de Agerpres.ro

Potrivit ministrului, cei doi foști premieri au mers acolo ca persoane private și „se reprezintă doar pe ei inșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României”.

„Dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României”, completează ministrul.

„România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în această perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă”, spune ministrul român de Externe

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase au participat la parada militară organizată de preşedintele chinez Xi Jinping la Beijing. Aceștia apar în fotografii alături de Xi, de preşedintele rus Vladimir Putin şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: