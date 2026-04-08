Alertă la granița României: 17 ținte aeriene în zona de frontieră. Mesaj RO-Alert în Tulcea și două avioane F-16 ridicate de la sol.

17 ținte aeriene au fost detectate în zona de frontieră a României în urma unui atac rusesc cu drone în Ucraina. Două avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar în nordul județului Tulcea a fost emis mesaj de avertizare RO-Alert.

Drone rusești aproape de România. Aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de la sol.

Populația din nordul județului Tulcea a primit în noaptea de marți spre miercuri un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, după ce sistemele radar au detectat 17 ținte aeriene în zona de frontieră.

În mesajul de alertă extremă, autoritățile au avertizat populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliție aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziții de tragere.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, mesajul RO-ALERT fiind transmis la ora 3:44.

„Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 5:10”, a informat MApN.

De la începutul războiului din Ucraina, populația din patru județe din România a primit peste 70 de mesaje de alertă extremă, cele mai multe fiind înregistrate în județul Tulcea.

