Explozie într-un bloc din Buftea: imobilul prezintă risc de prăbușire. Mai multe victime au fost identificate.

O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc, marți, într-un imobil din localitatea ilfoveană Buftea. Mai multe victime au fost identificate de salvatori, iar locatarii au fost evacuați.

Explozie într-un bloc din Buftea: imobilul prezintă risc de prăbușire. Mai multe victime au fost identificate.|Foto: ISU București - Ilfov - Facebook

Conform Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), blocul prezintă risc de prăbușire.

Explozia s-a produs din cauza unor acumulări de gaze.

Explozie într-un bloc din Buftea: imobilul prezintă risc de prăbușire. Mai multe victime au fost identificate.

O explozie puternică s-a produs marți, la un apartament dintr-un bloc situat strada Aleea Tineretului din localitatea Buftea, județul Ilfov, din cauza unor acumulări de gaze, potrivit ISU București-Ilfov.

Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă deflagrația puternică a distrus complet peretele exterior al apartamentului, existând riscul ca blocul să se prăbușească.

S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil și a populației pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire și siguranță.

Salvatorii au identificat patru victime care prezintă arsuri, una dintre victime a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București, potrivit ISU București-Ilfov.

„În urma exploziei au fost desprinse și prezintă pericol de prăbușire următoarele: pereți exteriori și interiori, elemente de tâmplărie (ferestre și uși)”, a transmis DSU într-un mesaj publicat pe Facebook.

Conform Departamentului pentru Situații de Urgență, în urma exploziei, patru victime sunt în stare gravă, iar alte două persoane au fost evacuate fără acuze medicale.

Conform datelor publicate luna trecută de fostul judecător clujean Cristi Danileț, cel puțin 20 de blocuri de locuințe au sărit în aer din cauza gazului în ultimii 25-30 de ani în România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: