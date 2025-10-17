Explozie într-un bloc din Bucureşti! Trei persoane au decedat și 14 sunt rănite. UPDATE: Blocul riscă să se prăbușească!

Eveniment tragic produs astăzi într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei din sectorul 5 al Capitalei.

Foto: ISU Bucuresti-Ilfov Facebook

ORA 11:37 - Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în urma exploziei produse la un bloc din Rahova au fost transferaţi 14 pacienţi către spitale, printre victime fiind doi copii, de 12 şi 17 ani, fiind constituită și o celulă de criză la minister.

ORA 11:30 - În urma exploziei au fost mobilizați peste 130 de jandarmi în perimetrul afectat, pentru a sprijini intervenția autorităților, a comunicat Jandarmeria Română.

ORA 11:26 - Managerul Spitalului Grigore Alexandrescu, Alexandru Ulici, a precizat că doi copii sunt internați în unitatea medeicală, citat de HotNews. O adolescentă de 17 ani se află în stare gravă și celălalat copil, în vârstă de 15 ani, se află în stare stabilă.

ORA 11:15 - Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că încă o persoană a murit în urma exploziei. Bilanțul morților a urcat astfel la 3.

ORA 11:09 - Conform celor de la HotNews, explozia a afectat serios blocul, care este în formă de U, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, prezent la locul exploziei.

Blocul este cu risc de colaps și a fost evacuat, zona a fost evacuată în jur și zona va fi închisă până se ia decizia finală. Locuitorii nu au voie să intre în imobil pentru că este cu risc și se poate prăbuși.

ORA 11:05 - Potrivit Digi24, Ministerul Sănătății a anunțat că sunt 23 de paturi ATI disponibile. 14 sunt la Spitalul Universitar, 5 la Spitalul Elias, 2 la Floreasca. Încă două paturi ATI sunt disponibile la Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri și la Grigore Alexandrescu.

ORA 11:00 - O femeie care locuiește în zona în care a avut loc explozia la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a povestit, pentru Digi24, cum a auzit o bubuitură foarte puternică, „au început să tremure perdelele”, iar patul s-a mișcat din loc. Prima oară a crezut că este vorba despre un cutremur.

ORA 10:57 - Conform DSU, în urma verificărilor, pe fațada exterioară a liceului Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale la ferestre, fără a fi înregistrate victime. Toate persoanele s-au autoevacuat în siguranță.

Bilanțul răniților a crescut la 13, dintre care 12 au fost transportate la spital iar una a refuzat să fie dusă la spital, potrivit DSU.

ORA 10:54 - Stelian Bujduveanu a transmis că Primăria Capitalei va putea asigura locuințe pentru persoanele relocate în urma exploziei de blocul din Sectorul 5. „În situația în care aceste apartamente nu vor fi satisfăcătoare ca și număr, nu vor fi suficiente pentru toată lumea, avem o posibilitate să plătim chirie în piața liberă, pentru a putea să îi relocăm pe oameni”, a precizat Bujduveanu, citat de Agerpres.

Un bărbat care a declarat la Antena 3 CNN că locuiește la etajul unde s-a produs explozia în bloc a spus că joi s-a simțit miros de gaz pe palier și o echipă de intervenție a făcut verificări și au rezolvat problema.



Acesta susține că vineri dimineața când a plecat la serviciu, pe holul blocului se simțea în continuare miros de gaz.

----------------------------------------------------------------

Știrea inițială

Din primele informații, o explozie a avut loc la nivelul etajelor 5 și 6 al unui bloc cu 8 etaje. Explozia a afectat și blocul din imediata apropiere.

Primele vești sunt îngrijorătoare: două persoane au murit în urma tragicului eveniment iar alte doisprezece sunt rănite.

Elevii și profesorii de la Liceul Bolintineanu, care este situat în apropiere, sunt acum evacuați, la recomandarea ISU. Părinții au fost chemați să ia copiii acasă. Din primele informații, nu sunt victime în rândul elevilor sau profesorilor, potrivit celor de la Antena3CNN.

„Este o explozie de gaz cu impact serios pe structurile bloculului și blocurilor din jur. Colegii mi-au spus de 11 persoane rănite. E plan roșu activat, echipe de căutare-salvare mobilizate inclusiv cea de la Ciolpani și echipele la fața locului.

Sunt la fața locului și inspectorul șef și medicul șef de la SMURD. Știm de două persoane decedate, dar situația e în dinamică, se va comunica”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, pentru sursa citată.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Antena 3 CNN că printre răniți sunt doi copii, care au fost duși la Spitalul Grigore Alexandrescu. Potrivit ministrului, nu sunt informații că în liceul din apropiere sunt răniți sau alte persoane afectate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: