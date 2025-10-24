20 de blocuri au sărit în aer în 27 de ani. Realitatea din România: anul și explozia catastrofală!

Cel puțin 20 de blocuri de locuințe au sărit în aer din cauza gazului în ultimii 25-30 de ani în România.

Blocul de pe Calea Rahovei, în urma unei explozii | Foto: ISU București-Ilfov

Fostul judecător clujean Cristi Danileț a urmărit mai multe cazuri similare celui de pe Calea Rahovei din București, unde un bloc a explodat.

Danileț a afirmat că în cursul anilor a constatat un pattern (tipar) la aceste cazuri.

A luat în considerare cazurile de scăpări și acumulare de gaze din cauza unor defecțiuni la rețelele de alimentare, aflate în responsabilitatea companiilor de gaze.

„Câteva observații prealabile: O explozie se produce când concentrația de gaz metan în aer atinge nivelul de 9,5% în încăpere și este declanșată de o scânteie. Gazul nu miroase - dacă nu e suficient mercaptan în instalație nu se sesizează prin miros scăpările de gaz, dar generează amețeală și greață. Când e sesizat prin miros, nu trebuie de aprins becul în încăpere. Dispeceratele de la companiile de gaze tratează cu neseriozitate reclamațiile, iar în unele localități nici nu există”, a scris Cristi Danileț pe site-ul său.

20 de blocuri au sărit în aer în România în ultimii 27 de ani

Fostul judecător clujean a enumerat o serie de 20 de explozii produse de-a lungul anilor în România, printre care și recentul caz de la blocul de pe Calea Rahovei, soldat cu 2 morți, 13 răniți și zeci de apartamente distruse, dar și o explozie de la un bloc din Dej:

Explozie la data de 18 mai 1998 , la un bloc din cartierul Tei, București: 7 morți, acumulare de gaz în subsol din cauza unor fisuri în rețeaua de distribuție, vina Romgaz.

, la un bloc din cartierul Tei, București: 7 morți, acumulare de gaz în subsol din cauza unor fisuri în rețeaua de distribuție, vina Romgaz. Deflagrație la 3 decembrie 1998 , într-un bloc de pe Bulevardul Dacia din București: 2 morți și 7 răniți, 20 de apartamente distruse, defecțiuni la instalația de reglare a gazelor, vina Distrigaz.

, într-un bloc de pe Bulevardul Dacia din București: 2 morți și 7 răniți, 20 de apartamente distruse, defecțiuni la instalația de reglare a gazelor, vina Distrigaz. Explozie la 3 ianuarie 1999 , în Reșița: un mort și grav 4 răniți, 2 apartamente distruse complet. Locatarii au raportat scăpări de gaze, echipa Romgaz face control, nu constată nimic și la 10 minute după plecare are loc deflagrația.

, în Reșița: un mort și grav 4 răniți, 2 apartamente distruse complet. Locatarii au raportat scăpări de gaze, echipa Romgaz face control, nu constată nimic și la 10 minute după plecare are loc deflagrația. Explozie la 4 ian 1999 , în Boldești-Scăeni (Prahova): un copil mic rănit, scara de bloc prăbușită. Cauza: conductă avariată a rețelei.

, în Boldești-Scăeni (Prahova): un copil mic rănit, scara de bloc prăbușită. Cauza: conductă avariată a rețelei. Explozie la 13 apr. 1999 , la un bloc de pe Aleea Deda din București, 6 răniti, 2 apartamente complet distruse, alte apartamente avariate, gaz acumulat în subsol de la o conducta defectă, vina Romgaz care verificase instalația cu patru zile înainte.

, la un bloc de pe Aleea Deda din București, 6 răniti, 2 apartamente complet distruse, alte apartamente avariate, gaz acumulat în subsol de la o conducta defectă, vina Romgaz care verificase instalația cu patru zile înainte. Explozie la 14 sept. 1999 la un bloc din cartierul Rahova din București, fără victime, cu apartamente distruse, acumulare de gaze de la o conducta fisurata.

la un bloc din cartierul Rahova din București, fără victime, cu apartamente distruse, acumulare de gaze de la o conducta fisurata. Explozie la 7 febr. 2000 la subsolul clădirii Poștei din Gara Târgoviște, un mort, clădire distrusă 70%, acumulare de gaze de la o conducta fisurata, vina Distrigaz căruia i se raportase de mai multe ori scăpările de gaze

la subsolul clădirii Poștei din Gara Târgoviște, un mort, clădire distrusă 70%, acumulare de gaze de la o conducta fisurata, vina Distrigaz căruia i se raportase de mai multe ori scăpările de gaze Explozie la 14 oct. 2000 într-un bloc din cartierul Dorobanțu din Ploiești: un mort, doi grav răniți, un apartament distrus, acumulare de gaze de la o conductă fisurată

într-un bloc din cartierul Dorobanțu din Ploiești: un mort, doi grav răniți, un apartament distrus, acumulare de gaze de la o conductă fisurată Eveniment 13 dec 2000 , bloc în Oțelul Roșu (Caraș-Severin), un decedat, 5 răniți grav, o scara de bloc distrusă, 15 familii sinistrate, scara de bloc distrusă. Acumulare de gaze în subsol.

, bloc în Oțelul Roșu (Caraș-Severin), un decedat, 5 răniți grav, o scara de bloc distrusă, 15 familii sinistrate, scara de bloc distrusă. Acumulare de gaze în subsol. Eveniment, 6 oct. 2002 , bloc din Dej (Cluj). 4 grav răniți, 50 persoane sinistrate, apartamente distruse. Acumulare de gaze în subsol de la o conducta fisurată.

, bloc din Dej (Cluj). 4 grav răniți, 50 persoane sinistrate, apartamente distruse. Acumulare de gaze în subsol de la o conducta fisurată. Eveniment, 15 febr. 2003 , bloc de pe Șoseaua Olteniței (București): zeci de apartamente distruse sau afectate, acumulare de gaze de la o conductă fisurată.

, bloc de pe Șoseaua Olteniței (București): zeci de apartamente distruse sau afectate, acumulare de gaze de la o conductă fisurată. Eveniment, 14 nov. 2003 , Călărași: 7 morți, zeci de răniți, două etaje de bloc dispărute, Explozia. Acumulare masivă de gaze provenite din rețeaua stradală, probabil de la o conductă principală fisurată. Vina: Distrigaz Sud.

, Călărași: 7 morți, zeci de răniți, două etaje de bloc dispărute, Explozia. Acumulare masivă de gaze provenite din rețeaua stradală, probabil de la o conductă principală fisurată. Vina: Distrigaz Sud. Eveniment, 26 ian. 2006 , în cartierul Lăpuș din Craiova, în două etape: explozie la ora 5:00 dimineața, o explozie inițială a zguduit un punct termic dezafectat din cartier, unde se infiltrase gaz de la o conductă subterană aparținând Distrigaz Sud, explozie la ora 7:00, provocat de gazul acumulat din aceeași sursă. Doi morți, zeci de răniți, 1.000 de apartamente avariate de la zece blocuri din zonă, 30 de autoturisme parcate distruse. Vina aparține Distrigaz Sud.

, în cartierul Lăpuș din Craiova, în două etape: explozie la ora 5:00 dimineața, o explozie inițială a zguduit un punct termic dezafectat din cartier, unde se infiltrase gaz de la o conductă subterană aparținând Distrigaz Sud, explozie la ora 7:00, provocat de gazul acumulat din aceeași sursă. Doi morți, zeci de răniți, 1.000 de apartamente avariate de la zece blocuri din zonă, 30 de autoturisme parcate distruse. Vina aparține Distrigaz Sud. Eveniment, 19 febr. 2006 , Roșiorii de Vede (jud. Teleorman): Doi morți, doi răniți, zeci de apartamente distruse, numeroase mașini avariate. Explozie violentă cauzată de gaze naturale acumulate din rețeaua publică de alimentare. Locatarii au simțit miros de gaz pe casa scării cu o seară înainte, dar nu au realizat iminența pericolului. Vinovat: Distrigaz Sud.

, Roșiorii de Vede (jud. Teleorman): Doi morți, doi răniți, zeci de apartamente distruse, numeroase mașini avariate. Explozie violentă cauzată de gaze naturale acumulate din rețeaua publică de alimentare. Locatarii au simțit miros de gaz pe casa scării cu o seară înainte, dar nu au realizat iminența pericolului. Vinovat: Distrigaz Sud. Eveniment, 14 sept. 2007 , blocul E24 din Zalău. Un tânăr și o copilă decedați, 8 persoane rănite, scara de bloc distrusă, locuitorii din 21 de apartamente distruse evacuați, blocul dărâmat controlat ulterior. Locatarii reclamaseră timp de doi ani mirosul puternic de gaz ce venea de la subsol unde s-a acumulat gaz de la o conductă stradală fisurată din care s-a scurs gazul prin galeria de conducte de apă către bloc. E.ON Gaz Distribuție nu a intervenit.

, blocul E24 din Zalău. Un tânăr și o copilă decedați, 8 persoane rănite, scara de bloc distrusă, locuitorii din 21 de apartamente distruse evacuați, blocul dărâmat controlat ulterior. Locatarii reclamaseră timp de doi ani mirosul puternic de gaz ce venea de la subsol unde s-a acumulat gaz de la o conductă stradală fisurată din care s-a scurs gazul prin galeria de conducte de apă către bloc. E.ON Gaz Distribuție nu a intervenit. Eveniment, 3/4 nov. 2007 , cartierul Micro 6 din mun. Hunedoara. Trei grav răniți, avarii la structura clădirii. Acumulare de gaze naturale provenind de la o țeavă de distribuție comună a blocului, cel mai probabil fisurată sau neetanșă la o îmbinare. Locatarii au simțit miros de gaz în cursul nopții, dar nu au anunțat la timp. Urmare a controalelor făcute de E.ON Gaz în întregul cartier, s-au depistate scăpări de gaze la toate blocurile învecinate.

, cartierul Micro 6 din mun. Hunedoara. Trei grav răniți, avarii la structura clădirii. Acumulare de gaze naturale provenind de la o țeavă de distribuție comună a blocului, cel mai probabil fisurată sau neetanșă la o îmbinare. Locatarii au simțit miros de gaz în cursul nopții, dar nu au anunțat la timp. Urmare a controalelor făcute de E.ON Gaz în întregul cartier, s-au depistate scăpări de gaze la toate blocurile învecinate. Eveniment, 21 dec. 2010 , blocul 22 pe strada Martir Horea din Bacău, explozie cu incendiu: un mort, doi răniți, scara blocului distrusă, 15 familii evacuate. Acumulare de gaz în subsolul imobilului, provenită de la conducta de alimentare stradală fisurată. Locuitorii au reclamat scăpări de gaze, dar E.On Distribuție nu a constatat nimic în neregulă.

, blocul 22 pe strada Martir Horea din Bacău, explozie cu incendiu: un mort, doi răniți, scara blocului distrusă, 15 familii evacuate. Acumulare de gaz în subsolul imobilului, provenită de la conducta de alimentare stradală fisurată. Locuitorii au reclamat scăpări de gaze, dar E.On Distribuție nu a constatat nimic în neregulă. Eveniment, 1 sept. 2012 , un bloc de garsoniere de pe Bvd: 4 răniți, trei locuințe complet distruse, altele 5 avariate, distrugeri în vecinătăți și mașini parcate. Acumulare de gaze la etajul 4 datorită unei fisuri într-o țeavă de distribuție ce alimenta etajele superioare.

, un bloc de garsoniere de pe Bvd: 4 răniți, trei locuințe complet distruse, altele 5 avariate, distrugeri în vecinătăți și mașini parcate. Acumulare de gaze la etajul 4 datorită unei fisuri într-o țeavă de distribuție ce alimenta etajele superioare. Eveniment, 11 august 2016 , bloc pe strada Văscăuțeanu din Copou, Iași. Doi morți, 11 răniți, blocul dezafectat complet. Acumulare de gaze în subsol, unde au ajuns de la o conductă stradală fisurată. Locatarii au relatat că era miros de gaz în zonă, cei de la E.On spun că nu au primit sesizări.

, bloc pe strada Văscăuțeanu din Copou, Iași. Doi morți, 11 răniți, blocul dezafectat complet. Acumulare de gaze în subsol, unde au ajuns de la o conductă stradală fisurată. Locatarii au relatat că era miros de gaz în zonă, cei de la E.On spun că nu au primit sesizări. Explozia din octombrie 2025, bloc pe Calea Rahovei din București. 2 decedați, 13 răniți, zeci de apartamente distruse, structura clădirii compromisă. Locatarii au reclamat miros de gaz cu o zi înainte; o echipă Distrigaz ar fi venit și închis alimentarea, dar problema nu a fost rezolvată, iar structura clădirii a fost atât de compromisă încât autoritățile au decis demolarea integrală a imobilului.

Aceste cazuri enumerate de Cristi Danileț sunt doar cele mai importante 20 de astfel de cazuri, nu toate. Probabil sunt mai multe, dar mai mici ca amploare.

Cristi Danileț: „Astfel de drame sunt repetabile”

„Concluzii: Cazurile de mai sus demonstrează că exploziile generate de conductele publice de gaz, deși relativ rare, au consecințe devastatoare. Investigațiile oficiale au identificat de regulă fie defecțiuni tehnice ale rețelei (fisuri, coroziune) nerezolvate la timp, fie erori umane și neglijență în monitorizarea și întreținerea instalațiilor de distribuție a gazelor. În multe situații, locatarii semnalaseră dinainte miros de gaz – un indiciu crucial – însă intervențiile au fost tardive sau insuficiente. Autoritățile (IGSU, ISC) au subliniat necesitatea intensificării verificărilor periodice ale instalațiilor de gaz și înlocuirii rețelelor vechi, mai ales în marile orașe unde o bună parte a conductelor datează de peste 40-50 de ani. De asemenea, cazurile Zalău, Bacău, Iași au dus la schimbări legislative și la clarificarea responsabilităților: distribuitorii de gaze pot fi trași la răspundere civilă și penală dacă nu tratează prompt sesizările privind scurgerile. În paralel, aceste tragedii au impulsionat campanii de conștientizare – populația este îndemnată să anunțe imediat autoritățile la detecția mirosului de gaz și să ia măsuri imediate de ventilare și evacuare. Evenimentele din 2025 arată că, fără investiții urgente în infrastructură și fără o cultură a siguranței, astfel de drame sunt repetabile”, a conchis fostul judecător clujean.

