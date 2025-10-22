Jaful de la Luvru: Hoții au furat bijuterii de 88 de milioane de euro.

În urma jafului de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris, prejudiciul evaluat este de 88 de milioane de euro.

Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat marți seară că prejudiciul ocazionat de spectaculosul furt de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, informează AFP, citat de Agerpres.ro.



„Prejudiciul a fost estimat de curatoarea de la Luvru la 88 de milioane de euro”, o sumă „extrem de spectaculoasă”, dar care „nu are nimic în comun sau comparabil cu prejudiciul istoric”, a adăugat procuroarea franceză pentru postul RTL, precizând că răufăcătorii „nu vor câștiga” această sumă „dacă vor avea ideea foarte proastă de a topi acele bijuterii”

„Probabil putem spera că ei se vor gândi la asta și că nu vor distruge aceste bijuterii fără motiv', a adăugat procuroarea franceză.

Magistratul a declarat că așteaptă „cu interes să afle dacă, potrivit jargonului polițienesc”, amprentele găsite „se vor potrivi sau nu”. „Amprentele sunt în curs de a fi analizate”, a dezvăluit ea.



Laure Beccuau a confirmat numărul de „patru persoane identificate ca fiind prezente la fața locului”, deschizând totuși posibilitatea ca „în jurul lor” să se fi aflat totodată „o întreagă serie de echipe” care „i-au ajutat pe hoți să comită furtul”.

Întrebată despre existența unor eventuale complicități interne în cadrul celui mai vizitat muzeu din lume, doamna Beccuau a spus că nu poate să răspundă „prin da sau prin nu” în acest stadiu al anchetei.

Ea a indicat, de asemenea, că platforma de lucru aeriană utilizată pentru comiterea furtului a fost obținută de infractori printr-o „pseudo-închiriere în timpul unei presupuse mutări”.

„Când unul dintre angajații companiei a ajuns la locul mutării, a fost confruntat de doi bărbați care l-au amenințat, dar care nu au folosit nicio violență împotriva sa”, a adăugat doamna Beccuau, referindu-se la o plângere depusă.

100 de anchetatori pentru jaful de la Luvru

Potrivit acesteia, pe lângă magistrații de la Jurisdicția Specializată Interregională (Jirs) din cadrul Parchetului din Paris, care conduc anchetele, „în jur de o sută” de anchetatori sunt mobilizați la Paris în acest dosar.

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit duminică, iar autoritățile franceze se află de atunci în căutarea celor patru infractori care au furat opt „bijuterii din Coroana Franței” în timpul unui jaf spectaculos, care a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai faimos muzeu din lume.

Acest furt, ale cărui imagini au fost difuzate în întreaga lume, a stârnit o controversă politică și a reaprins dezbaterea privind securitatea muzeelor franceze.

Foto: Depositphotos.com

