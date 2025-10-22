Comuna Săvădisla anunță

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 1798/2007, Comuna Săvădisla anunță începerea demersurilor în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul: „Infrastructura de apă și apă uzată în Aglomerarea Hășdate-Lita-Liteni, comuna Săvădisla, județul Cluj “, obiectiv amplasat în localitațile Finișel, Hășdate, Lita și Liteni din comuna Săvădisla.

Informațiile privind documentația depusă pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi, între orele 9 -14.

Eventualele sugestii și reclamații se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Cluj, Calea Dorobanților, nr 99, județul Cluj.