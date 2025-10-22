O investigație despre flota-fantomă rusă a câștigat Premiul Daphne Caruana Galizia

Follow the Money a câștigat Premiul Daphne Caruana Galizia pentru expunerea rețelelor financiare secrete care au facilitat comerțul cu petrol al Rusiei, cu eludarea sancțiunilor.

O investigație despre flota-fantomă rusă câștigă Premiul Daphne Caruana Galizia | Foto: multimedia.europarl.europa.eu

Investigația coordonată de platforma de jurnalism de investigație Follow the Money și realizată în colaborare cu organizații mass-media din Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda și Regatul Unit a dezvăluit că anumiți proprietari de nave occidentali au câștigat peste șase miliarde de dolari din vânzarea a 230 de tancuri petroliere vechi, care au devenit parte din flota-fantomă a Rusiei.

Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, Pina Picierno, vicepreședinta responsabilă cu Premiul pentru jurnalism, și reprezentanți ai juriului paneuropean independent au participat la ceremonia de decernare a premiului. Aceasta a fost organizată în sala de presă Daphne Caruana Galizia de la sediul Parlamentului European din Strasbourg.

Președinta Metsola a declarat: „Premiul Daphne Caruana Galizia este o dovadă a legăturii inextricabile dintre presa liberă, democrație și pace. Într-un moment în care regimurile autoritare încearcă să ascundă adevărul și să denatureze realitatea, Europa este unită în spatele jurnaliștilor care expun corupția și al tuturor celor care refuză să fie reduși la tăcere."

Între 21 mai și 31 iulie 2025, sute de jurnaliști din cele 27 de țări ale Uniunii Europene și-au înscris materialele jurnalistice în competiție. Zece dintre cele 316 materiale au fost preselecționate de juriu, care a ales apoi câștigătorul.

Birte Schohaus, care a primit premiul în numele câștigătorilor, a declarat că este profund onorată pentru „acest premiu recunoaște rolul vital al jurnalismului în apărarea valorilor UE”.



„Jurnalismul independent, în special cel de investigație, este în pericol. Este clar că democrația are nevoie de jurnaliști, și Parlamentul European are nevoie de ei, chiar dacă uneori par o problemă, dar acesta este rolul nostru”, a mai spus ea după decernarea premiului.

Investigația realizată de platforma Follow the Money, în colaborare cu 13 redacții de știri și 40 de jurnaliști, a dezvăluit că mai mulți proprietari de nave occidentali au câștigat peste șase miliarde de dolari din vânzarea a 230 de tancuri petroliere vechi, care au devenit parte din flota-fantomă a Rusiei.

Jurnaliștii au descoperit că navele respective operează în prezent într-un regim de proprietate obscur, de multe ori fără asigurare de mediu, prezentând un risc ecologic semnificativ.

Împletind jurnalismul de investigație tradițional cu analiza de date și cu monitorizarea prin satelit, materialul câștigător identifică structuri de proprietate corporativă complexe, analizează tipare de transport și dezvăluie costul uman al acestui tip de comerț prin intermediul unor interviuri cu membri ai echipajelor care lucrează în condiții periculoase.

Investigația dezvăluie implicarea unor actori europeni într-o rețea complexă de eludare a sancțiunilor împotriva Rusiei, inclusiv implicarea a opt agenții care operează pe teritoriul Uniunii Europene și care recrutează personal pentru flota-fantomă. Jurnaliștii au descoperit și că alte 20 de astfel de agenții operează din Ucraina.

Investigația a mers pe urmele membrilor echipajelor de pe 60 de nave din flota-fantomă și a identificat legături între aceștia și anumite companii din țări europene, arătând, astfel, cum s-au implicat în economia de război a Rusiei niște întreprinderi europene obișnuite.

Partenerii media ai investigației au fost: Follow the Money (Olanda), „De Tijd" (Belgia), „Süddeutsche Zeitung" (Germania), WDR (Germania), NDR (Germania), „The Times" (Regatul Unit), SourceMaterial (Regatul Unit), IRPIMedia (Italia), OCCRP, NRK (Norvegia), Danwatch (Danemarca), Solomon (Grecia), Inside Story (Grecia), Dialogue Earth.

Despre premiu

Premiul susținut de Parlamentul European este un omagiu adus jurnalistei de investigații și autoarei de blog Daphne Caruana Galizia, care a fost asasinată în octombrie 2017. Acesta recompensează anual materiale jurnalistice de o calitate excepțională care promovează sau apără principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului.

Pot candida jurnaliști profesioniști și echipe formate din jurnaliști profesioniști de orice naționalitate. Candidatura trebuie să cuprindă materiale de presă aprofundate, publicate sau difuzate de organizații mass-media cu sediul într-unul dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Premiul și suma aferentă de 20.000 EUR demonstrează sprijinul ferm al Parlamentului European pentru jurnalismul de investigație și importanța pe care o acordă protejării jurnaliștilor din întreaga lume.

Câștigătorii edițiilor anterioare

2021 - „The Pegasus Project” (Proiectul Pegasus), coordonat de Forbidden Stories

2022 - Documentarul „Republica Centrafricană sub influență rusească” de Clément Di Roma și Carol Valade (ARTE/France24/„Le Monde”)

2023 - Investigație comună despre naufragiul unui vas cu migranți în largul insulei Pylos (Solomon, în colaborare cu Forensis, StrgF/ARD și „The Guardian”)

2024 - Investigație despre copiii migranți neînsoțiți dispăruți („Lost in Europe”)

Cine a fost Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia a fost o jurnalistă, autoare de blog și activistă anticorupție din Malta. Ea a publicat investigații ample despre fapte de corupție, spălare de bani, crimă organizată, vânzare de cetățenie și despre legăturile guvernului maltez cu dosarul Panama Papers. A fost hărțuită și amenințată, iar apoi ucisă pe 16 octombrie 2017, când i-a fost plasat explozibil sub mașină. În urma indignării opiniei publice față de modul în care autoritățile au anchetat uciderea ei, prim-ministrul maltez Joseph Muscat a fost nevoit să demisioneze. Eurodeputații au criticat lacunele din ancheta oficială, iar în decembrie 2019 au cerut Comisiei Europene să ia măsuri.

