Minor de 17 ani, suspect în cazul mesajelor de amenințare trimise prin e-mail la școli și spitale din țară. Adolescentul a fost dus la audieri.

Un nou mesaj de amenințare a fost trimis, miercuri, în zeci de județe din țară, fiind vizate o serie de instituții de stat, printre care școli și spitale.

Un elev de 17 ani a fost dus la audieri, fiind suspectat că ar fi în spatele mesajelor de amenințare care au pus în alertă serviciile de securitate.

Zeci de mesaje de amenințare au fost trimise în ultimele zile la școli și spitale din țară, inclusiv din Cluj-Napoca.

Un minor de 17 ani, din București, a fost reținut în această speță, potrivit Antena3CNN.

Suspectul a fost ridicat de pe stradă, pe când se ducea la școală.

Potrivit sursei citate, elevul suspect reținut de poliție ar avea abilități în domeniul IT, fiind capabil să configureze o rețea VPN (Virtual Private Network), utilizată, între altele, pentru mascarea adresei de internet a unui utilizator, arată informațiile anchetatorilor.

SRI: Nu sunt elemente că amenințarea ar fi reală

Serviciul Român de Informații a anunțat că până în prezent nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că amenințarea ar fi una reală.

„Din punctul de vedere al SRI, amenințarea nu este una specifică. Până în prezent nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că amenințarea ar fi una reală. Autoritățile cu competențe au preluat cazul și acționează pentru identificarea autorului”, a informat SRI, citat de Agerpres.ro

Mesajul de amenințare, trimis de pe aceeași adresă de e-mail

„Mesajul a fost trimis de pe aceeași adresă de mail de pe care au fost trimise și mesajele anterioare. Atât ieri, cât și astăzi, Poliția Română a fost sesizată de către mai multe unități școlare, din Capitală și mai multe județe, cu privire la faptul că unele instituții de învățământ au primit mesaje de amenințare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost atașate și ceva fotografii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, într-o intervenție telefonică la Digi24.

El a precizat că, în urma verificărilor efectuate împreună cu SRI, au reieșit indicii că mesajul este fals, dar autoritățile continuă verificările în acest caz, iar anchetatorii au deja câteva piste în lucru.

„Atât ieri, 23 septembrie, cât și astăzi, 24 septembrie, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de amenințare. Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, a transmis, miercuri, Poliția Română.

