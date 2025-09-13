Bombe de aruncător și proiectil explozibil, descoperite în Cluj. Echipajele de pirotehniști au intervenit de urgență.

Mai multe bombe de aruncător, inclusiv un proiectil explozibil, au fost asanate de pirotehniștii clujeni în Florești și Săliște. Alerta a fost dată de localnici.

Echipajul de pirotehniști din cadrul ISU Cluj, a intervenit, sâmbătă, pentru asanarea unei bombe de aruncător descoperite în comuna Florești.

De altfel, alte două bombe și un proiectil explozibil au fost descoperite în Săliște.

Echipajul pirotehnic din cadrul ISU Cluj a desfășurat, sâmbătă, două misiuni pentru asanarea elementelor de muniție găsite pe raza județului Cluj.

O misiune a avut loc în comuna Florești, unde pirotehniștii au asanat o bombă de aruncător calibrul 120 de milimetri.

„Aceasta a fost identificată în zona pădurii, iar persoanele de la fața locului au procedat corect, apelând numărul unic de urgență 112”, transmite Inspectoratul pentru Sitații de Urgență Cluj.

Tot în zona pădurii din localitatea Săliște au fost găsite două bombe de aruncător de calibrul 82 de milimetri, respectiv un proiectil explozibil de calibrul 75 de milimetri.

„Aceste elemente de muniție au fost asanate în depline condiții de siguranță de către pirotehniști”, transmite sursa citată.

ISU reamintește că elementele de muniție rămase de pe urma celor două conflagrații mondiale sunt extrem de periculoase.

„Drept urmare, îndemnăm populația să apeleze imediat numărul 112 în momentul în care sunt găsite elemente de muniție!”, arată ISU Cluj.

De cele mai multe ori, acestea sunt descoperite în păduri, pe terenuri agricole sau în timpul diferitelor lucrări.

