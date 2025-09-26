Consiliul Concurenţei analizează preluarea Napolact de către maghiarii de la Bonafarm

Consiliul Concurenței analizează vânzarea companiei românești care produce lactatele Napolact către o companie deținută de un apropiat al lui Viktor Orban.

Consiliul Concurenței a anunțat vineri că analizează tranzacția prin care Friesland Campina, unul dintre cei mai importanți jucători din piața lactatelor din România, vinde afacerea românească către maghiarii de la Bonafarm Group, deținuți de un apropiat al lui Viktor Orban.

Tranzacția include celebrul brand Napolact și facilitățile de producție din Cluj și Târgu Mureș.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, se arată în informarea publicată vineri de Consiliul Concurenței.

FrieslandCampina Romania S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt). Aceasta deține două fabrici situate în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

În același timp, grupul Bonafarm comercializează în România produse lactate din Ungaria direct și prin intermediul companiei Sole Mizo România S.R.L, arată sursa citată.

Deputatul Remus Lăpușan: „Fermierii din Ardeal nu trebuie scoși din lanțul de producție”

Tranzacția prin care Friesland Campina, unul dintre cei mai importanți jucători din piața lactatelor din România, vinde afacerea românească maghiarilor de la Bonafarm Group, care este deţinut de un apropiat al lui Viktor Orban, a stârnit reacții în spațiul public.

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) semnala încă de la începutul lunii august că fermierii din Ardeal nu trebuie să fie excluși din lanțul de producție, astfel că produsele trebuie să rămână febricate din lapte românesc.

Îngrijorarea vine din faptul că, după preluare, producătorul maghiar ar putea alege să își schimbe politica de aprovizionare și să aducă materie primă din alte state europene, inclusiv Ungaria, caz în care fermierii români ar pierde principala piață de desfacere pentru lapte.

„Trebuie să fim foarte atenți la aceste decizii comerciale, care pot avea efecte nefaste pe termen lung. Sigur, este o piață liberă, dar trebuie respectate niște reguli, și aici este mai ales responsabilitatea Consiliului Concurenței, căruia i-am adresat deja o întrebare, în calitate de deputat, despre cum ne asigurăm că această tranzacție între doi jucători europeni de pe piața agro-alimentară nu va elimina fermierul român din lanțul de producție. Este dreptul oricărei companii să își optimizeze costurile, dar este și responsabilitatea noastră, ca reprezentanți ai oamenilor, să ne asigurăm că fermierii români își păstrează oportunitatea de a-și valorifica materia primă pe care o produc”, declara deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

De altfel și fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, semnala că achiziționarea Napolact de către Bonafarm prezintă riscuri „la adresa securității și ordinii publice”.

