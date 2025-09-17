Un oligarh maghiar, apropiat lui Viktor Orban, vrea să cumpere Napolact. Legături dubioase cu Rusia.

Președintele OTP Bank Group, acționar și membru în CA la compania MOL și proprietarul Bonafarm, Sándor Csányi, un apropiat a lui Viktor Orban, va prelua Napolact.

Napolact ar urma să fie preluat de Bonafarm | Foto: Google Maps

Sándor Csányi, un oligarh maghiar, apropiat al prim-ministrului Ungariei Viktor Orban, va cumpără Napolact prin Bonafarm, companie unde este proprietar.

Totodată, Csányi este și președinte al OTP Bank Group (cea mai mare instituție bancară din Ungaria), acționar și membru în consiliul de administrație al gigantului energetic MOL, potrivit defapt.ro.

Actualmente, Csányi este creditat de Forbes cu o avere de 1,9 miliarde dolari, potrivit profit.ro.

Vitorul proprietar al Napolact, legături cu Rusia

Recent, Compania olandeză Royal Friesland Campina a încheiat un acord pentru vânzarea integrală a operațiunilor sale din România către grupul maghiar Bonafarm, operațiuni care includ Napolact.

Ce arată datele sintetizate de Burduja despre afacerile lui Sándor Csányi:

OTP Bank, instituția fanion din Ungaria condusă de domnul Sándor Csányi, a fost subiectul unor acuzații grave privind facilitarea intereselor Federației Ruse (...) Conform The Financial Times, OTP se număra printre primele șapte bănci străine plătitoare de taxe în Rusia în 2023 (...) OTP Bank a acordat moratorii la credite pentru personalul militar rus participant la «operațiunea militară specială» , recunoscând implicit jurisdicția rusă asupra teritoriilor ocupate ilegal din Ucraina, inclusiv așa-numitele «republici populare» Donețk și Luhansk (...) Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției (NACP) din Ucraina a acuzat banca de oferirea unor condiții de creditare preferențiale pentru personalul militar rus, un act care stimulează și recompensează participarea la război”. „Deși OTP Bank a negat aceste acuzații, susținând că este obligată să respecte legislația locală rusă, efectul obiectiv al acțiunilor sale este incontestabil: susținerea stabilității financiare a unui stat agresor” - arată Burduja.

„Relevanța acestei funcții este amplificată de scandalul tranzacției imobiliare de la Szeged. Aici, o filială a Bonafarm (Pick Szeged Zrt.) a vândut municipalității un teren la un preț de peste 20 de ori mai mare decât cel oferit fermierilor locali expropriați, teren destinat unui mega-proiect industrial atribuit în presă gigantului chinez BYD”.

Burduja scrie că achiziționarea, de către Bonafarm, a Napolact prezintă riscuri „la adresa securității și ordinii publice”.

„Având în vedere multiplele riscuri documentate, intenționează Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) să declanșeze o cercetare detaliată a cererii de autorizare, în conformitate cu art. 9, alin. (10) din OUG 46/2022?”, întreabă Burduja, în interpelarea formulată la 2 septembrie.

