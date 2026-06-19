Amplă acțiune de ecologizare, în Florești: 700 de tone de deșeuri ridicate de pe albia Someșului. Construcțiile provizorii amplasate ilegal, desființate.

Administrația din Florești continuă demersurile pentru îndepărtarea depozitelor ilegale de gunoaie: 700 de tone de deșeuri au fost ridicate de pe albia Someșului în urma unei ample acțiuni de ecologizare. „Vom dispune de toate instrumentele legale pentru combaterea acestui fenomen”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Amplă acțiune de ecologizare, în Florești: 700 de tone de deșeuri ridicate de pe albia Someșului. Construcțiile provizorii amplasate ilegal, desființate.|Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Primăria Florești continuă acțiunile de combatere a depozitărilor ilegale de deșeuri de pe malul Someșului.

În urma celei mai recente intervenții desfășurate în zonă, au fost ridicate aproximativ 700 de tone de deșeuri, iar construcțiile provizorii amplasate ilegal în zonă au fost desființate.

Amplă acțiune de ecologizare, în Florești: 700 de tone de deșeuri ridicate de pe albia Someșului. Construcțiile provizorii amplasate ilegale, eliminate.

După cum semnalează primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, fenomenul depozitărilor ilegale a fost redus semnificativ în ultimii ani prin acțiuni constante de curățare și monitorizare. În continuare, tema ecologizării și a unui Someș mai curat rămân prioritare:

„Suntem consecvenți și dedicați obiectivului de a elimina definitiv aceste comportamente anticomunitare care afectează mediul, imaginea localității și calitatea vieții tuturor locuitorilor comunei noastre.

În ultimii 5 ani, prin acțiuni constante de curățenie, monitorizare, sancționare și intervenție, am reușit să reducem semnificativ amploarea acestui fenomen. Cu toate acestea, în ciuda amenzilor aplicate și a măsurilor luate, încă există persoane care aleg să polueze spațiile publice prin abandonarea deșeurilor și a molozului”, a anunțat primarul Bogdan Pivariu prin intermediului unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, Poliția Locală a aplicat amenzi celor care se fac responsabili de depozitarea ilegală a deșeurilor.

Muncă în folosul comunității pentru amenzile neachitate

Edilul a lansat și un avertisment: dacă sancțiunile nu sunt achitate, atunci amenzile vor fi transformate în muncă în folosul comunității:

„Vom continua să folosim toate instrumentele legale pe care le avem la dispoziție pentru combaterea acestui fenomen. În situația în care sancțiunile contravenționale nu vor fi achitate, vom continua practica implementată cu succes în Florești în ultimii ani, prin transformarea acestora în muncă în folosul comunității, conform prevederilor legale”, a adăugat primarul Bogdan Pivariu.

Spre exemplu, în 2025, Primăria Florești a extras 975 de tone de deșeuri din Someș și a aplicat amenzi în valoare de 875.700 lei.

„Florești trebuie să fie o comunitate modernă în toate colțurile sale, fără excepție. Iar acest obiectiv nu poate fi negociat. Vom continua să intervenim ori de câte ori va fi necesar, până când astfel de comportamente vor deveni doar o amintire”, a mai spus Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești.

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