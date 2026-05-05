Flaviu Udrea, numit subprefect al județului Cluj. A demisionat din Consiliul Local Florești.

Flaviu Dacian Udrea (USR) a demisionat din funcția de consilier local al comunei Florești și a fost numit subprefect al județului Cluj.

Flaviu Udrea a demisionat din Consiliul Local Florești și a fost numit subprefect al județului Cluj

„Am demisionat din Consiliul Local Florești. Un capitol se încheie, însă angajamentul meu rămâne. Dragi floreșteni,

Astăzi (ieri, 4 mai 2026 - n. red.) mi-am înregistrat demisia din funcția de consilier local. Este un moment de bilanț și un moment în care vreau să vă mulțumesc vouă, celor care mi-ați oferit încrederea și mandatul de a vă reprezenta interesele în acești ani. Dialogul cu voi, de la firul ierbii, a fost cel care a dat sens fiecărei zile petrecute în deliberativul local”, a anunțat Flaviu Udrea, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Flaviu Udrea a mai spus că ​pleacă din Consiliul Local cu inima împăcată.

„Deși am activat într-un mediu dominat de refuzuri politice sistematice, am ales reziliența în locul resemnării, continuând să propun soluții tehnice chiar și atunci când știam că vor fi respinse”, a mai afirmat Flaviu Udrea.

Astfel, Flaviu Udrea a fost numit subprefect al județului Cluj, luni, 4 mai 2026, prin Hotărâre de Guvern.

„​Această demisie nu este o retragere, ci o evoluție. Închei acest mandat pentru a trece la o nouă etapă de implicare, care să îmi permită să acționez cu un impact mai mare pentru județul nostru. Experiența acumulată aici, în contact direct cu problemele comunității, este fundația pe care voi construi tot ce urmează”, a mai precizat noul subprefect al județului Cluj.

Numirea lui Flaviu Udrea vine după ce Florentin Burz de la PSD a demisionat săptămâna trecută din funcția de subprefect al judetului Cluj, după ce Partidul Social Democrat și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

