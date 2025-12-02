Magia a revenit la Târgul de Crăciun din Florești - Winter Dream. Primarul Pivariu: „Atmosfera de sărbătoare vă va cuceri din primul moment”.

Târgul de Crăciun din Florești - Winter Dream s-a deschis duminică, 30 noiembrie 2025.

Floreștenii sunt așteptați la Târgul de Crăciun Winter Dream | Captură video Facebook, Bogdan Pivariu

„De la an la an, de la sărbătoare la sărbătoare, simțim tot mai puternic că aici, acasă la Florești, avem motive reale să fim mândri că aparținem acestei comunități – o comunitate pe care o modelăm împreună, cu pași siguri, pe un tipar de localitate europeană. Vă invit să vizitați Winter Dream Florești”, a transmis Bogdan Pivariu, într-o pe Facebook.

Edill este convins că atmosfera de sărbătoare îi va cuceri din primul moment pe cetățeni.

„Florești este o comunitate tânără, iar în Hambarul lui Moș Crăciun v-am pregătit activități și spații dedicate copiilor - locuri în care bucuria vine natural și sincer”, a mai precizat Pivariu.

La Florești vă așteaptă și bunătățile din căsuțele din Parcul lui Moș Crăciun:

vinul fiert inegalabil

kürtős kalács

plăcinte pe plită

burgeri

și, desigur, Apfelstrudelul de Florești, perfect împreună cu un punch aromat de sezon.

„Floreșteni, fiecare dintre noi clădim împreună comunitatea noastră. Winter Dream - târgul nostru, de aici, de acasă”, a conchis Bogdan Pivariu.

