Discursul lui Trump la aniversarea SUA. Elogii pentru America și noi critici la adresa opoziției

Președintele american Donald Trump a marcat aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite printr-un discurs cu puternice accente patriotice și cu atacuri înspre oponenții săi democrați.

Discursul lui Trump la aniversarea SUA. Elogii pentru America și noi critici la adresa opoziției | Foto: DepositPhotos.com

Aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite i-a oferit lui Donald Trump o nouă ocazie să vorbească despre măreția Americii, dar și să reia atacurile la adresa democraților. Discursul său a fost patriotic și a adus un omagiu numeroșilor veterani, personalități foarte respectate în Statele Unite. Dar nu a oferit mitingul de amploare cu aspect de campanie electorală pe care îl promisese, notează Agerpres.ro.

Evenimentul organizat pe esplanada National Mall din Washington a fost afectat de vremea nefavorabilă. O furtună a dus la evacuarea temporară a participanților și a întârziat discursul cu aproximativ o oră și jumătate. Cu toate acestea, Trump și-a respectat promisiunea făcută pe platforma Truth Social și a urcat pe scenă, spunând că va vorbi „indiferent ce se va întâmpla”.

În discursul său, liderul de la Casa Albă a descris Statele Unite drept „o capodoperă a istoriei umanității” și a afirmat că drapelul american reprezintă „stindardul celei mai extraordinare și excepționale națiuni care a existat vreodată pe Pământ”.

„Acest drapel este stindardul celei mai extraordinare, celei mai excepționale, celei mai incredibile națiuni care a existat vreodată pe Pământ”, a declarat Trump, adăugând că America rămâne „țara libertății”.

Cu toate acestea, mesajul festiv nu a rămas doar despre istorie și patriotism, ci a devenit doar un alt mesaj politic al președintelui american. Trump a schimbat rapid registrul și a revenit la unul dintre subiectele sale preferate din ultima perioadă: criticile la adresa democraților, care fac parte din opoziție.

Trump a vorbit din nou, la fel ca și în discursul de pe Muntele Rushmore, despre ceea ce numește el „amenințare comunistă”, pe care o asociază cu opoziția democrată, în contextul ascensiunii unor candidați ai aripii progresiste înaintea alegerilor legislative din noiembrie.

„Soldații noștri nu au luptat pe câmpurile de luptă din întreaga lume pentru ca această amenințare teribilă să reapară aici, în America. Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă susținea cu o zi înainte, pe Muntele Rushmore, că identitatea americană este vizată de „radicali și extremiști” și vorbea despre o „renaștere a amenințării comuniste” în Statele Unite.

Ceremoniile dedicate aniversării celor 250 de ani ai Statelor Unite au inclus parade, momente festive și omagii aduse veteranilor. În cazul lui Donald Trump, însă, momentul s-a transformat și într-o nouă ocazie pentru mesajele politice, cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative de la mijlocul mandatului.

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Foto: DepositPhotos.com

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