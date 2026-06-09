Pacea dintre SUA și Iran, tot mai aproape. Donald Trump: „Negocierile sunt în etapa finală”.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că au mai rămas foarte puține zile până la încheierea unui acord de pace cu Iran.

Donald Trump: „Negocierile de pace cu Iran se află în etapa finală | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Președintele american Donald Trump a declarat marți, 9 iunie 2026, că negociatorii se află la „finalul” discuțiilor pentru un acord de pace în Orientul Mijlociu, după ce Iranul și Israelul au oprit ostilitățile care amenințau să reaprindă războiul care durează de luni de zile, informează AFP, potrivit Agerpres.ro.

„Suntem în etapa finală pentru încheierea unui acord foarte, foarte bun”, a declarat el, menționând un interval de timp de „două până la trei zile” pentru finalizarea acordului.

După 100 de zile de război și intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil pe 8 aprilie, explozii și alerte aeriene s-au auzit din nou la Teheran și Tel Aviv duminică și luni. Atacurile s-au soldat cu rănirea a 15 persoane în Iran, potrivit șefului organizației naționale de răspuns la situații de urgență.

Trump, care caută o cale de ieșire din acest conflict nepopular din Statele Unite, pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, a îndemnat Iranul și Israelul să înceteze „imediat” ostilitățile.

Teheranul a anunțat inițial sfârșitul operațiunii sale militare împotriva Israelului, care i-a urmat apoi exemplul.

„În prezent, ostilitățile pe acest front au încetat”, a confirmat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și negociatorul-șef al Teheranului, a declarat că Iranul „a încălcat tiparul de a accepta un armistițiu pe hârtie și de a-l încălca sistematic pe teren”.

Benjamin Netanyahu a afirmat, la rândul său, că Israelul va răspunde „cu fermitate” oricărui nou atac iranian.

Netanyahu, care a ordonat atacuri împotriva Iranului în pofida obiecției președintelui american, a declarat, de asemenea, „cu respect”, că Israelul își va exercita dreptul de a se apăra „ori de câte ori va fi necesar”.

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Foto: DepositPhotos.com

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