Cel puțin trei morți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei

Cel puţin trei oameni au murit în noaptea de vineri spre sâmbătă în lovituri ruseşti asupra Ucrainei, în timp ce o lovitură ucraineană a ucis un copil în Rusia.

Foto: DepositPhotos.com

O persoană a fost ucisă şi unsprezece, între care un copil, au fost rănite la Odesa, în sudul Ucrainei, în lovituri care au lovit o maternitate şi un cartier rezidenţial, potrivit administraţiei militare locale, Serghii Lîsak, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Mai la nord, doi bărbaţi au fost ucişi şi doi răniţi într-un atac asupra Krivoi Rog, potrivit responsabilului militar local, Oleksandr Ganja.

De partea rusă, un atac cu drone ucrainene a provocat moartea unui copil şi rănirea gravă a părinţilor lui într-o locuinţă la Iaroslavl, la nord de Moscova, departe de linia frontului, potrivit guvernatorului local Mihail Ievraiev.

De la începutul invaziei sale în februarie 2022, Rusia loveşte cotidian Ucraina, provocând frecvent victime civile. Kievul şi-a intensificat atacurile asupra Rusiei, pe o rază din ce în ce mai mare.

