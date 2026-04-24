Intervenția clujeanului care a supraviețuit 8 ani închisorilor din China în Parlamentul European. „Nu există umanitate!”

Clujeanul Marius Balo, fost deținut timp de opt ani într-o închisoare din China, a fost audiat în Parlamentul European, în cadrul unui eveniment dedicat cetățenilor europeni oprimați de regimul comunist chinez.

Marius Balo, românul care a petrecut opt ani în închisorile din China a avut o intervenție în Parlamentul European inițiat de europarlamentarul slovac Miriam Lexmann.

Românul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China, a fost audiat în Parlamentul European, în cadrul unui eveniment dedicat cetățenilor europeni afectați de regimul comunist chinez.

Evenimentul, inițiat de europarlamentarul slovac Miriam Lexmann, s-a intitulat „Piercing the veil of imprisonment in China: First hand testimony from European citizens oppressed by the Communist regime” și a reunit europarlamentari, experți, jurnaliști, foști deținuți și rude ale unor persoane aflate încă în detenție în China.

„Nu există umanitate”

În fața celor prezenți, Marius Balo a rememorat ziua în care a fost arestat, pe 28 martie 2014, și dus în centrul de detenție nr. 1 din Shanghai. Acolo, spune el, a văzut scris pe perete un mesaj care avea să-i rămână întipărit în minte: „Nu există umanitate”.

„Mi-a luat mult timp să înțeleg ce se află, de fapt, în spatele acestor cuvinte”, a spus Balo, care a petrecut 2.922 de zile în sistemul penitenciar chinez.

Românul a descris o lume a controlului total, în care deținuții erau scoși zilnic la muncă, obligați să respecte cote de producție și supuși unei propagande permanente.

Muncă forțată și propagandă

Balo a povestit că închisoarea era, în mare parte, transformată într-un spațiu de producție, unde deținuții lucrau în fabrici. Potrivit mărturiei sale, multe dintre produsele realizate în penitenciarele chineze ajung inclusiv în Europa.

„Probabil că veți găsi multe produse făcute în închisoare în magazine din Bruxelles sau Cluj, orașul meu”, a spus acesta.

El a descris scene în care deținuții erau aliniați, obligați să cânte ode Partidului Comunist Chinez și să își înceapă ziua promițând că vor munci pentru atingerea cotelor impuse.

Marius Balo, românul care a petrecut opt ani în închisorile din China și a adus în atenție experiența sa în cadrul unui eveniment organizat la Parlamentul European.

„Oamenii există doar pentru a servi Partidul”

În discursul său, Marius Balo a făcut o comparație între propaganda comunistă din România și cea din China, subliniind că, în regimul chinez, Partidul este plasat deasupra oamenilor.

„Într-o democrație, partidele sunt ale oamenilor. În China, Partidul este deasupra. Oamenii există doar pentru a servi Partidul”, a spus românul.

Acesta a afirmat că sistemul comunist chinez „nu are valori, nu are principii, nu are cod și nu are onoare”, ci există doar pentru a se conserva și pentru a-și extinde controlul.

Apel pentru Alina Apostol, românca încă închisă în China

Unul dintre cele mai apăsătoare momente ale intervenției a fost cel în care Balo a vorbit despre cazul Alinei Apostol, tânăra din București aflată în continuare în detenție în China de mai bine de opt ani.

Marius Balo a spus că, de patru ani, încearcă să convingă autoritățile române să facă demersuri pentru transferul acesteia într-o închisoare din România, nu pentru eliberare, ci pentru ca aceasta să își poată executa restul pedepsei în țară.

„Încă nu am reușit. Cei aflați în poziții de putere nu sunt interesați, iar alții se simt neputincioși”, a transmis acesta.

Critici pentru lipsa unei strategii față de China

Fostul deținut a vorbit și despre lipsa unei strategii reale a României și a Europei în relația cu China comunistă. El a avertizat că Occidentul continuă să trateze regimul chinez într-o logică economică veche, fără să înțeleagă amploarea pericolului.

„Timpul nu este de partea noastră. Trebuie să începem să gândim creativ despre cum înfruntăm această amenințare existențială”, a spus Balo.

„Trebuie să acționăm acum”

În finalul discursului, Marius Balo a lansat un avertisment direct către liderii europeni.

„Vă rog să mă credeți când spun că timpurile sunt foarte periculoase. Trebuie să acționăm acum, cât încă mai putem”, a transmis acesta.

Mărturia românului a adus în prim-plan nu doar drama personală a unui om care a supraviețuit opt ani într-un sistem penitenciar dur, ci și cazul unei românce care se află încă după gratii în China, în timp ce autoritățile române nu au reușit până acum să obțină transferul ei în țară.

