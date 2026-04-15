Donald Trump anunță deschiderea permanentă a Strâmtorii Ormuz și așteaptă felicitări: „Îmi va da o îmbrățișare zdravănă!”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri, 15 aprilie 2026, deschiderea permanentă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri, 15 aprilie, deschiderea permanentă a Strâmtorii Ormuz, într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social. În comunicarea sa, liderul american a susținut că decizia are un impact global și că ar fi fost primită favorabil inclusiv de China, stat dependent de importurile de energie care tranzitează zona.

„China este foarte fericită că deschid permanent Strâmtoarea Ormuz. Fac asta pentru ei, dar și pentru lume. Această situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu mai trimită arme Iranului. Președintele Xi îmi va da o îmbrățișare mare și zdravănă atunci când voi ajunge acolo în câteva săptămâni. Lucrăm împreună productiv, foarte bine. Nu este asta mai bine decât să ne luptăm? DAR ȚINEȚI MINTE, suntem foarte buni la luptă, dacă este nevoie, mai buni decât oricine altcineva!”, a scris Trump.

Context internațional și reacții

Anunțul survine în contextul în care China a criticat anterior măsurile de restricționare a accesului navelor către porturile iraniene din zonă, pe care le-a descris drept „periculoase și iresponsabile”. Beijingul a avertizat că astfel de acțiuni pot amplifica tensiunile și pot afecta stabilitatea fragilă obținută după recentele încetări ale ostilităților. Autoritățile chineze au subliniat că o încetare completă a focului și reluarea dialogului diplomatic sunt esențiale pentru reducerea riscurilor regionale.

CITEȘT

Reacția piețelor petroliere

Piețele internaționale au reacționat la evoluțiile din regiune printr-o scădere a prețului petrolului. Cotațiile Brent au coborât cu peste 4%, până în jurul valorii de 95 de dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a urmat aceeași tendință. Scăderile vin pe fondul speranțelor privind reducerea tensiunilor și o posibilă stabilizare a fluxurilor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

