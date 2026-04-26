Trump, reacție publică după incidentul armat de la Casa Albă: „Nu mă va face să renunț la ideea de a câștiga războiul din Iran”

Președintele american Donald Trump susține că incidentul de la cina corespondenților de la Casa Albă nu îl va face să renunțe la războiul împotriva Iranului.

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă seară că incidentul armat survenit la cina corespondenților de la Casa Albă nu îl va face să renunțe la războiul împotriva Iranului și că nu consideră că incidentul a avut legătură cu criza internațională.

„Acest lucru nu mă va face să renunț la ideea de a câștiga războiul din Iran”, a declarat presei președintele SUA, la câteva ore după tirurile de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, relatează duminică AFP, potrivit Agerpres.ro

„Nu știu dacă a avut vreo legătură cu asta, chiar nu cred, pe baza a ceea ce știm”, a adăugat el.

Cu câteva minute mai devreme, Trump răspunsese „nu se știe niciodată”, întrebat dacă în opinia sa împușcăturile au legătură cu războiul din Iran pe care l-a lansat pe 28 februarie, împreună cu Israelul.

El a adăugat că anchetatorii lucrează la stabilirea motivelor presupusului atacator, care a fost arestat și pe care l-a descris drept un „lup singuratic”.

Sâmbătă, înainte de incident, Donald Trump a anulat deplasarea pe care emisarii săi urmau să o facă în Pakistan, în speranța de a se întâlni cu reprezentanți ai Teheranului pentru a pune capăt războiului.

Directorul FBI: Trăgătorul care a provocat evacuarea lui Trump era înarmat cu o armă lungă

Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Kash Patel, a declarat sâmbătă că atacatorul care a pătruns sâmbătă seara într-un hotel din Washington, unde președintele Donald Trump participa la un eveniment și a determinat evacuarea acestuia, avea asupra sa o armă lungă în momentul în care a fost reținut de Serviciul Secret prezidențial, transmite EFE, potrivit sursei citate.

Bărbatul a fost interceptat la Hilton Washington, unde Trump, prima doamnă Melania Trump și mai mulți membri ai guvernului participau la cina anuală a Asociației Corespondenților de la Casa Albă.

„Analizăm toate probele balistice găsite la fața locului, inclusiv arma lungă și cartușele. În acest moment realizăm interviuri cu martorii”, a explicat Patel într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, la scurt timp după incident.

Deși nu există o confirmare oficială, mai multe publicații locale susțin că atacatorul este un bărbat de 31 de ani, pe nume Cole Allen, care locuiește în Torrance, în statul California.

Trump însuși a publicat pe rețeaua sa socială Truth Social imagini cu bărbatul arestat, inclusiv o fotografie în care acesta apare încătușat pe podeaua hotelului.

În aceeași conferință de presă de la Casa Albă, Trump a afirmat că bărbatul a împușcat unul dintre agenți, însă acesta se află în afara pericolului, deoarece a fost protejat de vesta antiglonț.

Președintele și ceilalți oficiali de rang înalt au fost evacuați din sala de bal unde avea loc cina, după ce s-au auzit trei sau patru focuri de armă în afara acesteia, potrivit unui jurnalist EFE prezent la eveniment, unde președintele și prima doamnă erau așezați la o masă amplasată pe scenă.

După evacuare, mai mulți membri ai Serviciului Secret au fost desfășurați în sala de bal, purtând puști de asalt, și le-au cerut tuturor participanților să se adăpostească.

