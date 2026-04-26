Focuri de armă la Casa Albă: Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi. Suspectul a fost reținut.
Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă după ce un bărbat a deschis focul. Suspectul a fost reținut.
Donald Trump și alți înalți oficiali au fost evacuați după ce focuri de armă s-au auzit la Casa Albă, informează The Guardian.
Președintele SUA este în siguranță. Presupusul suspect a fost reținut.
Focuri de armă la Casa Albă: Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi. Suspectul a fost reținut.
Un incident armat a avut loc la primul dineu cu corespondenții de la Casa Albă la care a participat Donald Trump.
Un bărbat a deschis focul.
Suspectul care a tras a fost identificat ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din Torrance, California. Acesta avea asupra sa mai multe arme și cuțite.
Incidentul s-a produs sâmbătă seara, la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă.
Liderii mondiali au condamnat un act de „violență politică”.
Foto: DepositPhotos.com
