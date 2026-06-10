Strada Potaissa se transformă și în 2026. Piața de flori „altfel” continuă pentru al 10-lea an la rând.

Strada Potaissa din municipiul Cluj-Napoca se transformă și în 2026 în cea mai frumoasă stradă din România.

Piața de flori altfel revine la Cluj-Napoca | Foto: Strada Potaissa

Strada Potaissa, eveniment deja cunoscut în rândul iubitorilor de plante decorative, va avea loc și în vara aceasta la Cluj-Napoca, între 19 și 22 iunie 2026.

Oamenii sunt așteptați la un spectacol de culori și miresme.

Va fi un dans urban condimentat cu busuioc și lavand și înfrumusețat cu mușcate, dalii, trandafiri, liliac și cactuși.

Strada Potaissa revine în 2026

Strada Potaissa se retransformă în piața de flori altfel.

Timp de câteva zile, același loc plin de farmec (stada Potaissa) va fi transformat într-un tărâm de poveste, un loc în care sunt zâmbete pentru fiecare trecător, în care timpul parcă stă pe loc, în care și limonada parcă e mai aromată, iar micile bucurii sunt în prim plan.

„E o invitație la un mic festival al bucuriei. Dar, totodată, e și o piață de flori: adică locul în care întâlnești producători locali minunați și pleci acasă cu plante care mai de care mai aparte. De la mentă cu aromă de ananas la flori colorate de sezon, de la buchete de lavandă proaspătă la ghivece cu ardei iute.

Dincolo de standurile colorate, te așteptăm cu workshop-uri faine și demonstrații inedite (ikebana, hârtie reciclată sau horticultură urbană) și momente devenite deja tradiție, cum e Masa Bunei Vecinătăți. Și… la fiecare apus de soare, ne bucurăm în tihnă de acorduri muzicale și voci talentate”, au transmis organizatorii.

Intrarea este, gratuită, ca în fiecare an. Piața de flori va funcționa în intervalul orar 10.00-23.00.

Evenimentul este creat de Asociația Daisler, care militează neîncetat pentru transformarea spațiului public prin inițiative cultural-creative.

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