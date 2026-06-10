Termometrele depășesc 30 de grade Celsius la Cluj. Prognoza meteo 10 iunie 2026.

Vara își intră în drepturi la Cluj-Napoca.

Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius la Cluj-Napoca, miercuri 10 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius la Cluj-Napoca, miercuri, 10 iunie 2026.

Temperatura minimă va fi de 13 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros/variabil.

Viteza vântului va fi de cinci metri pe secundă.

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