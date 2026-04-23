Fumat interzis PE VIAȚĂ în UK. Minorii născuți începând din 2009 nu vor putea cumpăra NICIODATĂ țigări.

Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Copiii din Regatul Unit care au împlinit deja 17 ani sau au vârste mai mici, precum și orice persoană care se va naște în viitor, nu vor putea niciodată să cumpere în mod legal țigări, după ce legislatorii britanici au aprobat noi restricții mai dure în privința fumatului, informează Reuters, citat de Agerpres.ro.

Legea privind tutunul și țigările electronice ridică vârsta legală pentru a cumpăra tutun cu un an, în fiecare an, începând cu persoanele născute la sau după 1 ianuarie 2009, ceea ce înseamnă că grupurile de vârstă vizate de această dispoziție se confruntă cu o interdicție pe viață privind fumatul.

Legea, care urmează să primească aprobarea regală săptămâna viitoare, înăsprește, de asemenea, controlul asupra vapingului, inclusiv prin interzicerea vânzării produselor de vaping și a celor cu nicotină către persoane sub 18 ani și prin:

restricționarea publicității

a expunerii în vitrine

a distribuției gratuite și a reducerilor de preț

Guvernul de la Londra afirmă că aceste măsuri vor contribui la reducerea fumatului și la prevenirea dependenței de nicotină în rândul tinerilor, ușurând presiunea pe termen lung asupra Serviciului Național de Sănătate (NHS).



Secretarul britanic pentru Sănătate, Wes Streeting, a declarat că aprobarea proiectului de lege a reprezentat un moment istoric pentru sănătatea națiunii britanice.

„Copiii din Regatul Unit vor face parte din prima generație fără fumat, ferită de o viață de dependență și de efectele ei nocive”, a declarat el.

„Mai bine previi decât să tratezi” - această reformă va salva vieți, va reduce presiunea asupra NHS și va contribui la construirea unei Britanii mai sănătoase”, a adăugat el.

Fumatul cauzează aproximativ 64.000 de decese și 400.000 de internări în spital în fiecare an în Anglia, potrivit estimărilor oficiale, și costă NHS aproximativ 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde de dolari) anual, costurile economice totale depășind 20 de miliarde de lire sterline.

Reguli mai stricte pentru vaping

Vapingul a devenit, de asemenea, o prioritate pentru factorii de decizie din Regatul Unit, în special din cauza îngrijorărilor legate de adoptarea acestui obicei în rândul tinerilor și de dependența de nicotină.

Guvernul britanic a interzis vânzarea de țigări electronice de unică folosință anul trecut, din cauza preocupărilor legate de consumul în rândul tinerilor și de daunele aduse mediului înconjurător.

Noua legislație va înăspri aceste reguli, miniștrii urmând să dobândească competențe pentru a reglementa aromele și ambalajele produselor din tutun, de vapat și cu nicotină prin intermediul legislației secundare.

Circa 10% dintre adulții din Marea Britanie - aproximativ 5,5 milioane de persoane - folosesc țigări electronice, potrivit organizației de caritate Action on Smoking and Health, însă aceste cifre au rămas în mare parte neschimbate din 2024, ceea ce sugerează că creșterea a început să se stabilizeze.

Aproximativ jumătate dintre persoanele care folosesc țigări electronice sunt foști fumători clasici, în timp ce aproximativ 40% continuă să fumeze țigări clasice în paralel cu utilizarea țigărilor electronice, a precizat aceeași organizație de caritate.

