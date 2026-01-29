Zeci de mii de români au semnat pentru interzicerea fumatului electronic în toate spațiile închise

Peste 55.000 de români au semnat o petiție pentru interzicerea fumatului electronic în toate spațiile închise și modificarea legislației în acest scop.

Peste 55.000 de români au semnat o petiție pentru interzicerea fumatului electronic în toate spațiile închise și modificarea legislației în acest scop|Foto: pexels.com

Peste 55.000 de cetățeni au semnat o petiție pentru interzicerea fumatului electronic în toate spațiile închise, prin care îi cer ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să modifice legislația.

Demersul a fost inițiat de Declic și de medicul Mihail Pautov.

Zeci de mii de români au semnat pentru interzicerea fumatului electronic în toate spațiile închise

„Peste 55.000 de oameni au semnat, în doar o săptămână, petiția lansată de Dr. Mihail și Declic pentru interzicerea fumatului electronic în spațiile închise. Inițiatorii petiției îi solicită ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să inițieze modificarea legii astfel încât definiția fumatului să includă toate formele de inhalare a vaporilor, cu sau fără tutun, iar utilizarea lor să fie interzisă în toate spațiile publice închise”, potrivit unei informări citate de Agerpres.ro

În prezent, legea interzice fumatul clasic în spațiile publice închise, dar nu acoperă diferitele tipuri de alternative electronice de fumat.

Alternativele la țigările care ard tutun „nu sunt doar un abur inofensiv”

„Faptul că am strâns 20.000 de semnături într-o singură zi și am trecut de 50.000 într-o săptămână arată clar că foarte mulți oameni au înțeles că aceste alternative la țigările care ard tutun nu sunt doar un abur inofensiv. Și că această «scăpare» din legislație reprezintă un pericol foarte serios pentru sănătatea noastră. E momentul ca ministrul Alexandru Rogobete să înțeleagă și el importanța modificării legii și să ia măsuri pentru protecția sănătății cetățenilor, înaintea intereselor industriei tutunului”, a declarat Antoniu Bumb, reprezentantul Comunității Declic.

Potrivit Legii 349/2002, fumatul se definește ca arderea tutunului, iar interdicția vizează strict această formă de fumat. Dispozitivele electronice nu ard tutun, ci vaporizează lichide sau îl încălzesc, motiv pentru care nu intră explicit sub interdicția generală.

De altfel, Legea 64/2024 a introdus definiții pentru aceste produse și a impus restricții punctuale, cum ar fi în mijloacele de transport în comun sau în spații pentru minori, dar nu a extins interdicția la toate spațiile publice închise.

