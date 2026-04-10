Putin a anunțat un armistițiu temporar de Paște în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a anunță o încetare a focului în Ucraina pentru Paștele ortodox.

Vladimir Putin a anunțat o încetare a focului în Ucraina de Paște |Foto: DepositPhotos.com/ Fotografie ilustrativă

 

 


Acesta a anunțat și cât va dura armistițiul.

 


 

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat o încetare a focului cu Ucraina pentru sfârșitul zilei de sâmbătă și duminică pentru Paștele ortodox, a comunicat joi Kremlinul, după ce Kievul propusese de asemenea o întrerupere a ostilităților în această perioadă, relatează AFP, citat de Agerpres.ro.


„Prin decizia comandantului suprem, V. Putin, în legătură cu apropiata sârbătoare a Paștelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16.00 (13.00 GMT) până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026”, se menționează în comunicatul Kremlinului.

