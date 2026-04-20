Fostul președinte Rumen Radev a câștigat alegerile legislative din Bulgaria

Fostul președinte bulgar Rumen Radev și-a câștigat pariul, asigurându-și primul loc în alegerile parlamentare, cu 44,58% din voturi, conform rezultatelor parțiale publicate luni, platforma sa pro-rusă, dar anticorupție, rezonând cu electoratul din cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, comentează AFP, citată de Agerpres.ro

Acest rezultat oferă coaliției Bulgaria Progresistă a lui Radev (62 de ani) o majoritate absolută de cel puțin 132 de mandate din parlamentul de 240 de locuri.

Radev, care a condus țara din 2017 până în 2026, a demisionat în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare. Victoria sa a relansat cursa pentru formarea unui guvern în această națiune balcanică, ce votează pentru a opta oară în cinci ani.

El este cu mult înaintea conservatorilor (GERB) ai fostului prim-ministru Boiko Borisov, care a condus guvernul anterior, și a liberalilor din PP-DB, care au obținut 13,01%, respectiv 14,26%, conform rezultatelor parțiale publicate luni dimineață de Comisia Electorală Centrală, pe baza numărării a 60,79% din buletinele de vot.

Prezența la vot de peste 50%, cea mai mare din 2021, conform institutului de sondare Market Links, demonstrează că Radev reprezintă, pentru un segment de bulgari, o șansă la unitate.

„Bulgaria se va strădui să-și continue drumul european, dar credeți-mă, o Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de gândire critică și pragmatism', a spus el. „Europa a căzut victimă propriei ambiții de a fi un lider moral într-o lume guvernată de noi reguli”, a declarat Radev.

Înainte de alegeri, el declarase că împărtășește poziția Ungariei și Slovaciei în legătură cu trimiterea de arme către Ucraina, afirmând că „nu vede beneficiul pentru țara sa săracă în a plăti”.

Boiko Borisov l-a felicitat pe Rumen Radev, respingând în același timp ideea că acesta aduce ceva nou. „A câștiga alegerile e una, a guverna e alta”, a avertizat el.

