O parte din județul Cluj, sub COD GALBEN de ploi torențiale, grindină și vijelii. Cât e valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea pentru o parte din județul Cluj.

O parte din județul Cluj, sub cod galben de ploi torențiale și grindină | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi, joi, 4 iunie 2026, o avertizare de tip cod galben, valabilă în mare parte din zona montană a județului Cluj și în mai multe județe din România.

Cod galben de vreme rea pentru o parte din județul Cluj

O parte din județul Cluj, sub cod galben de vreme rea | Foto: meteoromania.ro

„În Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane, în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, a avertizat ANM, joi.

Potrivit sursei citate, avertizarea este valabilă de joi, 4 iunie de la ora 10.00 până la ora 23.00. Totodată, avertizarea este valabilă și vineri, 5 iunie 2026 de la ora 12.00 până la ora 23.00.

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