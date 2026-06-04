Pancu a vrut să plece de la CFR încă din februarie: „A luat mașina și a plecat! Nu mai voia să vină la club”

Daniel Pancu a plecat de la CFR Cluj la finalul acestui sezon, cu toate că a reușit o adevărată performanță în Ardeal.

Daniel Pancu a preluat echipa când se afla pe locul 13 / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

În ciuda parcursului bun de la CFR, Pancu a luat decizia de a nu mai continua în Gruia și în sezonul viitor. El a ajuns la o înțelegere cu Rapid, echipă la care a petrecut mai bine de 15 ani ca jucător și ca antrenor.

Plecarea sa de la Cluj s-a produs la finalul acestui sezon, după mai multe schimburi de replici dure de la distanță cu patronul Neluțu Varga, însă despărțirea se putea produce încă din februarie. După un meci câștigat de vișinii contra Farului, Pancu ar fi răbufnit și și-ar fi dorit plecarea de urgență de la club.

„Pancone e la Rapid acum. A mai avut episoade Pancu când a vrut să plece de la CFR Cluj. După meciul de la Farul a luat mașina și a plecat. Nu a mers la conferința de presă, la nimic.

Eu eram la Cluj, la o petrecere. Mă cheamă Mureșan, credea că sunt la București. I-am zis că sunt la Cluj și el mi-a zis după că e Pancu supărat, deși a învins, că nu mai vrea să vină la club. A venit soția, l-a luat cu mașina și a plecat la București. Îl sun eu, nimic. Niciun telefon, toată noaptea.

Dimineața pe la 9:00 mă cheamă el și îi zic: ‘Daniele, ce faci, mă, tată? Păi, tu ai șase victorii la rând. Ești pe drumul bun. Și tu vrei să dai cu piciorul așa imediat la tot ce ai realizat până acum? Băi, Daniele, bă, te duci pe 50 de ani, băi, ce naiba. Hai să ne vedem la prânz la restaurant!’. El tot zicea: ‘Nu mă mai întorc, Giovanni! Nu am jucători, nu am nu știu ce…’.

Eu i-am zis că să profite de ocazie, să nu dea cu piciorul, să nu își mai ia niciun angajament față de jucători, că nu este el salvatorul lor. El voia cu o lună jumătate înainte să plece… A rezistat și și-a încheiat sezonul cu brio. Daniel visa tot timpul Rapidul, e o revanșă a lui. A mai fost la ei când erau în Liga 2. El e de-al lor, a jucat atâtea meciuri, a dat atâtea goluri”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

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