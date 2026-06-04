Cristian Pomohaci, reținut cu propunere de arestare preventivă în urma perchezițiilor: suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală

Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut, miercuri seara, cu propunere de arestare preventivă, în urma perchezițiilor efectuate la două dintre locuințele sale din Târgu Mureș, într-un dosar penal referitor la săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

Cristian Pomohaci, reținut cu propunere de arestare preventivă:suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Polițiștii din Mureș au anunțat reținerea fostului preot Cristian Pomohaci.

Perchezițiile domiciliare au fost efectuate într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Cristian Pomohaci, reținut cu propunere de arestare preventivă în urma perchezițiilor: suspiciuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală

„La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Târgu Mureș, într-o cauză penală privind săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș”, a anunțat, miercuri seara, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

Cristian Pomohaci urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt și de drept, a mai menționat sursa citată.

Polițiștii mureșeni au efectuat, miercuri, o serie de percheziții domiciliare la cântărețul Cristian Pomohaci, într-un dosar de agresiune sexuală, una dintre locațiile vizate fiind situată în apropierea centrului municipiului Târgu Mureș.

Surse din cadrul anchetei au precizat că perchezițiile au loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022, fiind implicați și minori.

Asupra lui Cristian Pomohaci au mai planat astfel de acuzații, însă dosarul a fost clasat, dar acesta a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan din octombrie 2017.

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