Spectacole din Olanda și Danemarca în ziua a treia a Festivalului Internațional „Puck” 2026. Program 4 iunie.

Continuă Festivalul Internațional „Puck” 2026. Spectacole din Danemarca și Olanda fac parte din programul zilei de joi, 4 iunie.

Continuă Festivalul Internațional „Puck” 2026 | Foto: Teatrul de Păpuși „Puck”

Spectacole din Brașov, Alba Iulia și Ploiești, dar și din țări precum Danemarca și Olanda fac parte din programul Festivalului Internațional „Puck” de joi, 4 iunie.

A treia zi a celei de-a 22-a ediții a Festivalului Internațional „Puck” începe în sala mare a Teatrului Național din Cluj-Napoca, de la ora 10, cu un spectacol nominalizat la Premiile Uniter 2026. Este vorba de „Bekkanco”, prezentat de Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești, Secția Teatru de Animație pentru Copii și Tineret Imaginario. Adaptare a unui text japonez scris de Asaya Fujita, acesta este un spectacol plin de umor și căldură, care vorbește despre diferențe, despre puterea iubirii și despre curajul de a privi dincolo de ceea ce se vede, sfidând aparențele și prejudecățile, o poveste emoționantă, plasată într-un loc și timp în care realul și fabulosul se împletesc în mod armonios.

Spectacol muzical din Danemarca

Teatrul de Păpuși „Puck” va găzdui, de asemenea, de la orele 10 și 11.30, spectacolul „Jack și vrejul de fasole”, prezentat de Teatrul „Arlechino” din Brașov. La Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” este programat, de la ora 11, spectacolul „Alex Barti Show” (care va avea o reprezentație și de la ora 19, pe scena Teatrului de „Păpuși „Puck”). Produs de Alexander Theater din Danemarca, spectacolul îl are în prim-plan pe domnul Barti, un personaj fermecător și plin de personalitate, o marionetă cu multe fire, în mai multe sensuri. Această păpușă serioasă și talentată, care este și pianist clasic, încântă atât copiii, cât și adulții. Povestea este spusă prin mișcare și muzică. Spectacolul a fost conceput și creat în 1986 de păpușarul Alex Mihajlovski, care i-a dedicat peste 1.000 de ore pentru a crea iluzia perfectă.

Spectacol pentru cei timizi

Sala ANMGD găzduiește de la orele 16 și 18 spectacolul „Nyx”, prezentat de Magisch Theatertje din Maastricht, Olanda.

Este un spectacol fără cuvinte, care îmbină mișcarea și teatrul de păpuși, dedicat tuturor celor care au fost cândva copii sau încă mai sunt. Pentru visători, pentru eroii timizi și pentru toți cei care au curajul să recunoască faptul că se tem de întuneric.

Penultima zi de festival se va încheia cu spectacolul „Dracula. Despre cum am devenit monstru”. Concept, regie, scenografie: Dimitris Stamou, Demy Papada (Merlin Puppetry Theatre Berlin). Reprezentația este programată la Teatrul de Păpuși „Puck”, de la ora 20.

Programul complet al zilei:

Joi, 4 iunie

Ora 10, 11.30 – Jack și vrejul de fasole, Teatrul „Arlechino”, Brașov, RO, 5+, la Teatrul „Puck”, 45’

Ora 10 – Bekkanko, Teatrul „Toma Caragiu”, Secția de Animație, Ploiești, RO, 8+, la Teatrul Național Cluj, 60 min

Ora 11 – Alex Barti Show, Danemarca, 4+, nonverbal, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, 40 min.

Ora 14-17 – Masterclass de animație cu marionete, Bence Sarkadi, EN, la „Magic Puppet”

Ora 17 – Scufița Roșie, Teatrul de Păpuși „Prichindel”, Alba Iulia, RO, 4+, la Teatrul „Puck”, 45 min.

Ora 16, 18 – Nyx, „Magisch” Theatre, Olanda, nonverbal, 4+, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, 55 min.

Ora 19 – Alex Barti Show, Danemarca, 4+, nonverbal, la Teatrul „Puck”, 40 min.

Ora 20 – Dracula. Despre cum am devenit monstru/Dracula. The monsters we made, Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, nonverbal, 7+, la Teatrul „Puck”, 45 min.

Festivalul Internațional „Puck” 2026 are loc între 2 și 5 iunie și este organizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Consiliul Județean Cluj.

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