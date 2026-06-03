U-BT Cluj este campioana României pentru al șaselea sezon consecutiv!

U-BT Cluj-Napoca a cucerit miercuri seară un nou titlu de campioană a României la baschet masculin, după ce a învins pe teren propriu formația CSM CSU Oradea, scor 74-72, în meciul al patrulea al finalei Ligii Naționale.

U-BT Cluj a cucerit al șaselea titlu consecutiv de campioană a României, după o nouă finală memorabilă împotriva celor de la CSM Oradea. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Clujenii au învins dramatic CSM Oradea și au închis finala cu scorul general de 3-1.

Succesul le-a adus clujenilor al șaselea titlu consecutiv și al unsprezecelea din istoria baschetului masculin clujean.

Disputată în fața a aproximativ 10.000 de spectatori în BTarena, partida a fost decisă la limită, după un duel echilibrat în care orădenii au condus la pauză cu 36-33. La final însă, elevii lui Mihai Silvășan au gestionat mai bine ultimele minute și au obținut victoria care le-a adus trofeul.

Baschetul clujean continuă să scrie istorie. U-BT Cluj rămâne pe primul loc în România după o nouă finală câștigată. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Finală dominată de duelul Cluj – Oradea

Seria finalei s-a încheiat cu scorul general de 3-1 pentru U-BT. Orădenii au câștigat primul meci, cu 87-84, însă clujenii au revenit și s-au impus în următoarele trei confruntări: 88-83 la Oradea, 103-78 la Cluj și 74-72 în meciul decisiv de miercuri.

Cele două formații s-au întâlnit pentru a cincea oară în ultimii șase ani în finala campionatului, iar U-BT și-a menținut dominația în baschetul românesc.

Sărbătoare în BTarena după ce U-BT Cluj și-a trecut în palmares un nou titlu național, confirmând dominația din baschetul românesc. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Triplă pentru U-BT în sezonul 2025-2026

Titlul de campioană completează un sezon excepțional pentru echipa pregătită de Mihai Silvășan. În februarie, U-BT Cluj a câștigat și Cupa României, după o finală dramatică împotriva aceleiași rivale, CSM Oradea, scor 85-84.

Astfel, clujenii reușesc tripla în sezonul 2025-2026, confirmând statutul de cea mai puternică echipă din baschetul românesc al ultimilor ani.

U-BT Cluj a încheiat sezonul în stil de mare campioană și a adăugat un nou trofeu în vitrina clubului. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Al șaselea titlu consecutiv

Pentru U-BT Cluj, acesta este al șaselea titlu consecutiv de campioană a României, seria începută în 2021 continuând și în 2026. Performanța consolidează dominația echipei clujene în competiția internă și confirmă statutul de lider al baschetului masculin românesc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: