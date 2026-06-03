Dacia, cea mai cumpărată mașină nouă în România. Vânzările de autoturisme electrice au crescut cu aproape 90%.

În luna mai 2026, Dacia a fost cea vândută mașină nouă din România, iar vânzările pentru segmentul de mașini pur electrice au crescut cu aproape 90% în ultimul an.

Vânzările pentru mașinile electrice au crescut cu 88% în luna mai 2026 | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 7% în luna mai 2026, față de perioada similară din 2025, în timp ce pe segmentul „electrice 100%” avansul a fost de 88%, ajungând la 797 unități, arată datele preliminare publicate, marți, de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform informațiilor centralizate de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în privința autoturismelor electrificate, în mai 2026, se înregistrează o creștere de 32%, față de mai 2025.

În topul înmatriculărilor de autoturisme noi, primele trei poziții sunt ocupate în ordine de:

Dacia, cu 2.132 de unități

Toyota - 1.139

Skoda - 910

Volkswagen - 811 unități

În topul modelelor conduce Dacia Duster cu 979 de autoturisme înmatriculate, Toyota Corola - 445, Dacia Logan - 436, Dacia Bigster - 396 și Skoda Octavia cu 379 de unități.

APIA menționează că totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10% în primele cinci luni din 2026, fată de aceeași perioadă a anului trecut.

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