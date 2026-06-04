Ploaie slabă la Cluj. Prognoza meteo 4 iunie 2026.

Meteorologii au anunțat șanse de ploaie slabă pentru joi, 4 iunie 2026, la Cluj-Napoca.

Șanse de ploaie slăbă la Cluj-Napoca, joi, 4 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, joi, 4 iunie 2026.

Temperatura minimă va fi de 12 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros/variabil, iar meteorologii au anunțat șanse de ploaie slabă și descărcări electrice.

Viteza vântului va fi de 7 metri pe secundă.

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