SUA și Iran au început negocierile de pace

Statele Unite ale Americii și Iran au început negocierile pentru încheierea războiului.

Se ridică fum în centrul Teheranului după un atac aerian în Teheran, Iran, 2 martie 2026. O operațiune militară comună israeliano-americană continuă să vizeze mai multe locații din Iran încă din primele ore ale zilei de 28 februarie 2026 | Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - Agerpres / Fotografie ilustrativă

Negocierile dintre Iran și SUA care vizează încheierea războiului din Orientul Mijlociu au început sâmbătă, 11 aprilie 2026, la Islamabad, a anunțat premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care s-a întâlnit separat cu cele două delegații, relatează AFP, citat de Agerpres.ro.

„Odată cu începerea discuțiilor de la Islamabad, premierul s-a întâlnit cu JD Vance”, vicepreședintele american care conduce delegația SUA, a anunțat biroul de presă al lui Sharif într-un comunicat.

Înainte de discuții, care se deschid într-un climat de profundă neîncredere și pentru care nici agenda, nici formatul - direct sau indirect - nu au fost specificate, premierul s-a întâlnit și cu delegația iraniană.

§Salutând angajamentul ambelor delegații față de un dialog constructiv, premierul și-a exprimat speranța că aceste discuții vor duce la o pace durabilă în regiune±, a adăugat biroul lui Sharif.

Declanșat pe 28 februarie de o ofensivă israeliano-americană împotriva Iranului, războiul a provocat mii de morți, în special în Iran și Liban, și zguduie economia mondială.

Întâlnirea a avut loc la Hotelul Serena, conform televiziunii de stat iraniene. Iranul urma să decidă ulterior dacă va începe sau nu negocierile în aceeași zi, potrivit agenției de știri iraniene Fars.

JD Vance a sosit la același hotel în jurul prânzului, ora locală, la scurt timp după aterizarea la Islamabad, devenit un oraș fantomă sub pază strictă. El urmează să conducă delegația americană, care îi include și pe trimisul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

La rândul său, Pakistanul a reunit o echipă de experți pentru a contribui la discuțiile privind traficul maritim, problemele nucleare și alte subiecte cheie, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică apropiată situației.

Întâlnirea este urmărită îndeaproape de alți actori care au contribuit la eforturile diplomatice, Egipt, Turcia și China, cu care Pakistanul continuă să se coordoneze, a adăugat sursa.

