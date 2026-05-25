Copil de 10 ani, mutilat de un câine în județul Cluj. Minorul și-a pierdut un deget după atac!

Băiatul a suferit răni grave la cap și pe corp. Polițiștii au deschis dosar penal!

| Imagine generată cu ajutorul AI

Un copil în vârstă de 10 ani a fost grav rănit după ce a fost atacat de un câine de talie mare în localitatea Năoiu, comuna Cămărașu, județul Cluj. Incidentul a avut loc luni, 25 mai, în jurul orei 13:15, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 făcut de tatăl minorului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, copilul ar fi fost atacat de un exemplar canin de talie mare, care i-a provocat răni extrem de grave.

Copilul a rămas fără un deget

Din primele verificări efectuate la fața locului, anchetatorii au stabilit că băiatul a suferit multiple leziuni, printre care secționarea unui deget, dar și mai multe plăgi la nivelul capului și corpului.

Starea minorului nu a fost comunicată oficial până în acest moment, însă gravitatea rănilor a dus la deschiderea unui dosar penal.

Dosar penal după atac

Polițiștii din cadrul Secția 2 Poliție Rurală Apahida continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane”, faptă prevăzută de OUG nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Anchetatorii urmează să stabilească cui aparține câinele și în ce condiții s-a produs atacul.

