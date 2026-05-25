Andrei Coubiş, la un pas de plecarea de la „U” Cluj! A ajuns pe lista unor cluburi importante

Andrei Coubiş, fundaşul Universităţii Cluj, a impresionat din momentul în care a fost transferat în Superligă.

Andrei Coubiș a ajuns în Superligă la începutul acestui an / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Stoperul cumpărat de ardeleni cu doar 125.000 de euro de la AC Milan s-a impus rapid în echipa de start a lui Cristiano Bergodi, iar prestaţiile sale n-au rămas neobservate.

Coubiş a intrat rapid în vizorul cluburilor importante din Europa, anunţă jurnalistul Nicolo Schira. El nu a oferit numele echipelor, însă cel mai probabil este vorba de cluburi din Italia, ţara unde fundaşul s-a dezvoltat.

„Aş vrea să-l remarc pe ăsta mic, pe Coubiş, care mi se pare că de la meci la meci creşte. Foarte bun. Foarte bun şi este o veste bună că avem un fundaş central care vine din spate.

Pentru vârsta lui, mie îmi arată că are personalitate. Se vede că a crescut undeva bine. Are personalitate, nu îi este frică, pune mingea jos, deposedează foarte bine. Mie îmi place foarte mult de copilul ăsta”, spunea Florin Prunea, potrivit Digi Sport.

Dorit de FCSB, Dinamo și Craiova

Până să ajungă în România, Coubiș a fost și pe lista celor de la Dinamo, Universitatea Craiova și FCSB. Roș-albaștrii puteau fi ei cei care-l transferau pe Coubiș în Superligă, însă afacerea nu s-a mai realizat iar fotbalistul a plecat sub formă de împrumut la Sampdoria, în Serie B.

Coubiș urma să câștige nu mai puțin de 130.000 de euro în primul an și, dacă FCSB ar fi dorit să-l transfere, aveau de plătit încă 200.000 de euro și procente din drepturile fotbalistului.

Cel care s-ar fi opus mutării a fost Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, cu toate că oficialul fostei campioanei avea o părere bună despre jucător în 2023. „Noi, de exemplu, l-am fi luat pe Coubiș. Dar nu mai avem acces la el. El se antrena cu AC Milan, cu prima echipă, și era puțin mai greu de adus. Are un fizic de poate să te și protejeze până la autocar. E o fiară!”.

