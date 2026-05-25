Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Mâine, când ajungi la servici, scrie un scurt email managerului de resurse umane: ”Bună dimineața. Îți mulțumesc!”

Motto: ”Not everyone can do HR. It takes a specific kind of strenght to hold space for people all day, and be the least appreciated – Archana Singh”

Într-o traducere adaptată și simplificată citatul de mai sus al Archanei Singh, director HR la SimplifyJob, subliniază că este nevoie de o forță specială pentru a fi responsabil de resurse umane. Să lucrezi toată ziua cu oamenii dar să fi foarte rar apreciat de oameni.

Manager de HR, Director de HR, Specialist de HR, Referent de HR, Partener de afaceri pentru HR, Specialist Comp & Ben, Specialist Recrutare. Orice titlu ar avea, managerii de resurse umane merita cinci minute de felicitări.

Pentru că operează într-o țară în care foarte mulți tineri în floarea vârstei vor să plece, sau preferă să stea pe banii părinților, sau să îngroașe rândurile NEET, sau să ia salarii mari făcând cat mai puțin posibil. Sau, la cealaltă extremă, țara în care foarte mulți seniori se pregătesc de pensionare, lăsând un hiatus teribil în piața muncii din următorii 5 ani.

Să le mulțumim luni dimineața managerilor de resurse umane. Pentru ca s-au luptat cu frustrarea din zilele acelea groaznice când nu puteau reține un angajat excelent pentru că pleca la competiția care dădea un salariu mai bun.

Pentru lunile petrecute în interviuri în care nu reușeau să găsească persoana calificată sau specializata sau doar potrivită pentru că școala nu produce așa ceva.

Pentru anii pe care managerii de resurse umane i-au petrecut antrenând zeci de tineri în învățământ dual, cu burse, internshipuri şi practici plătite, pentru programele de training prin care au dezvoltat profesional generații întregi de tineri; ca să afle apoi că i-a furat competiția care nu dă doi bani, la propriu, pe dezvoltare profesională.

Pentru toate nebuniile prin care au trecut managerii de resurse umane în ultimii 5 ani cu ”quiet quitting” şi ”revenge quitting” și ”live quitting”. Tot conflictul creat intenţionat între angajaţi şi angajatori de către comercianţii de cariere. Toate companiile care iţi fură en corpore angajaţi, confundând ”skilling” cu ”stealing”. Toata lipsa de acțiune a guvernanților care nu au înțeles nevoile pieței muncii.

Să le mulțumim managerilor de HR pentru că navighează printr-o legislație încâlcită, contradictorie, discriminatorie, asezonată din greu cu directive europene de care nu are nimeni nevoie. Pentru că vor trebui să implementeze 2023/970, nimeni nu avea nevoie acum de așa ceva. Pentru că se vor trezi cu facilitatea de scutire de CAS si CASS a participării angajaților la profit, ESOP dâmbovițean ....

Pentru toate acele momente de supărare, de frustrare, de depresie, de renunțare, de reziliență, de revenire, de succes, de victorie, de satisfacție, prin care trec de multe ori managerii de resurse umane și care-i fac să uite că și datorită lor România a crescut fenomenal în ultimii 20 ani, că cifra de afaceri a companiilor s-a dublat, că nivelul de specializare şi calificare a resursei umane a crescut, că liceele și facultățile sunt legate de piaţa muncii mult mai mult decât în urmă cu 20 ani sau că angajaţi şcoliţi în companiile din România lucrează pe toate meridianele lumii.

Uneori, când stai în mijlocul furtunii, nu iți dai seama ce responsabilitate, misiune și contribuție fantastică ai, ca manager de resurse umane, să duci România înainte.

Mâine dimineață fă-i o surpriză managerului de resurse umane. Spune-i: ”Îți mulțumesc!”.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

