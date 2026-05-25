Consiliul Județean Cluj începe lucrări de cosire și toaletare pe aproape 900 de kilometri de drumuri județene

Contractele pentru toate cele cinci loturi au fost semnate. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru creșterea siguranței rutiere și îmbunătățirea vizibilității în trafic.

Consiliul Județean Cluj a anunțat semnarea contractelor de întreținere pentru toate cele cinci loturi de drumuri județene, lucrările urmând să vizeze aproape 900 de kilometri de șosele din județ. Intervențiile constau în cosirea vegetației, tăierea lăstărișului și toaletarea arborilor aflați în apropierea carosabilului.

Potrivit administrației județene, lucrările au ca scop asigurarea unei vizibilități mai bune pentru șoferi, reducerea riscurilor din trafic și menținerea unui aspect corespunzător al drumurilor județene.

Alin Tișe: „Trebuie să asigurăm condiții normale de circulație, fără riscuri”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că întreținerea infrastructurii rutiere nu înseamnă doar asfaltări și reparații ale carosabilului, ci și lucrări care țin de siguranța participanților la trafic.

„Întreținerea drumurilor județene nu înseamnă doar acele lucrări care vizează infrastructura rutieră propriu-zisă, precum reparații la calea de rulare sau asfaltări, operațiuni de realizare a șanțurilor, de reabilitare a podurilor și podețelor sau de realizare a acceselor la proprietăți. În egală măsură e important să asigurăm tuturor participanților la trafic și condiții normale de circulație, fără riscuri. Prin aceste tipuri de lucrări oferim o bună vizibilitate în trafic și, nu în ultimul rând, un aspect estetic adecvat drumurilor județene", a transmis acesta.

Lucrările, împărțite în cinci loturi

Contractele semnate de Consiliul Județean vizează următoarele sectoare de drum:

Lotul 1 – 163,799 kilometri – executant: Antrepriza de Reparații și Lucrări Cluj

Lotul 2 – 144,64 kilometri – executant: Zadiloc

Lotul 3 – 279,285 kilometri – executant: Antrepriza de Reparații și Lucrări Cluj

Lotul 4 – 188,95 kilometri – executant: Claro Build

Lotul 5 – 114,87 kilometri – executant: Zadiloc

În total, intervențiile vor acoperi aproape 891 de kilometri de drumuri județene din Cluj. Autoritățile susțin că lucrările vor începe în perioada următoare, în funcție de condițiile meteo și de graficul stabilit pentru fiecare lot în parte.

