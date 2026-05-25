Proiecte PNRR de peste 600 mil. € în județul Cluj. Primarii au primit un termen limită pentru clarificări.

Până la finalul lunii august 2026, proiectele PNRR trebuie finalizate, inclusiv cele din județul Cluj, altfel, România va pierde bani prin penalități.

Se apropie termenul limită pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Până la finalul lunii august 2026, acestea trebuie finalizate, inclusiv cele din județul Cluj.

Proiecte de peste 600 mil. € la Cluj prin PNRR

La nivelul județului Cluj, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, sunt aprobate 1.123 proiecte, aflate în diverse stadii de implementare, cu o valoare totală de 617,81 milioane de euro. Astfel, județul Cluj este al doilea județ din țară, după Municipiul București, după cuantumul investițiilor proiectelor din PNRR, potrivit unui comunicat al Prefecturii Cluj, transmis astăzi, luni, 25 mai 2026.

Așadar, primarii din județul Cluj și ceilalți beneficiar ai finanțărilor prin PNRR au fost anunțați, astăzi, luni, 25 mai 2026, de către reprezentanții Prefecturii, că trebuie să transmită până marți, 26 mai 2026, la ora 15.00, stadiul actualizat al lucrărilor, printr-o platformă a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Prefect Maria Forna: Proiectele PNRR, o prioritate pentru județul Cluj

„Implementarea proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate majoră pentru județul Cluj. Este esențial ca toate autoritățile locale să trateze cu maximă responsabilitate și celeritate procesul de raportare și implementare, pentru a asigura continuitatea finanțărilor și finalizarea investițiilor asumate în beneficiul comunităților locale. Instituția Prefectului - Județul Cluj va continua monitorizarea permanentă a procesului de implementare a proiectelor finanțate prin PNRR și colaborarea cu toate autoritățile implicate, în vederea accelerării investițiilor și a asigurării absorbției integrale a fondurilor europene alocate județului Cluj”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna, citată în comunicatul instituției.

Raportarea celor care beneficiază de proiecte PNRR trebuie să includă informații corecte și complete despre:

gradul de execuție al proiectelor

situația angajamentelor cu constructorii (contracte și plăți)

termenele estimate de finalizare

procentul financiar decontat,

documentele justificative și fotografiile relevante aferente investițiilor aflate în implementare.

Monitorizarea implementării proiectelor va fi realizată prin utilizarea unei aplicații dedicate, care permite actualizarea în timp real a progresului lucrărilor și evidențierea clară a situației la nivelul fiecărei Unități Administrativ-Teritoriale.

Bolojan apăsă pedala de accelerație pentru proiectele PNRR

Analiza proiectelor finanțate prin PNRR care, în majoritate, au ca beneficiari autoritățile locale sau școlile din localități trebuie finalizată până la mijlocul acestei săptămâni, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan.

El a precizat, luni, 25 mai 2026, într-o postare pe Facebook că din totalul proiectelor finanțate prin PNRR, peste 5.000 sunt derulate prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educației, peste 1.500 prin Ministerul Mediului, plus proiectele derulate prin celelalte ministere.

Ce se întâmplă cu proiectele care nu vor fi finalizate la termenul limită PNRR?

El a adăugat că în paralel cu inventarierea situației lucrărilor, continuă negocierile tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene privind ultimele modificări ale programului de finanțare, anunțând că acestea se vor finaliza până la începutul săptămânii viitoare.

„Clarificăm ce proiecte vor rămâne finanțate prin granturi. Vor fi cele care se vor termina până la sfârșitul lunii august; altfel, vom pierde finanțările. Pentru proiectele care nu se pot termina, analizăm transferul pe finanțarea din împrumut, fără a afecta derularea lucrărilor”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că este nevoie de o mobilizare a beneficiarilor și a constructorilor, de o evaluare corectă a situației din teren, astfel încât proiectele aflate într-un stadiu avansat să fie finalizate la timp, iar România să nu piardă fondurile europene disponibile.

