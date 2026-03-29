Proteste de amploare împotriva administrației Trump: 8 milioane de oameni în stradă la marșurile „No Kings”

Proteste masive, sâmbătă, în orașele din Statele Unite împotriva administrației Trump. „Nu vom accepta niciodată un președinte care subminează Constituția Statelor Unite”, a transmis Bernie Sanders, fost candidat democrat la președinția SUA.

|în imagine: Un balon gonflabil gigantic în rolul lui Donald Trump este purtat în timp ce activiștii participă la mitingul „Fără regi” în fața Primăriei din centrul orașului Los Angeles, California, SUA, 28 martie 2026. Evenimentul este una dintre cele peste 3.100 de demonstrații organizate în toate cele 50 de state pe 28 martie 2026.|Foto: EPA/CHRIS TORRES/ AGERPRES

Cel puțin opt milioane de persoane au participat sâmbătă la marșurile „Fără Regi” împotriva administrației Donald Trump, potrivit organizatorilor care au comunicat cu presa americană, relatează duminică EFE și AFP, citate de Agerpres.ro

Mișcarea, care cuprinde zeci de organizații și activiști democrați, a organizat peste 3.300 de proteste în toate cele 50 de state americane pentru a denunța ceea ce numește „autoritarismul” președintelui Trump.

Protestul de sâmbătă reprezintă o creștere estimată de un milion de participanți și 600 de marșuri suplimentare față de protestul din octombrie anul trecut.

Această mișcare s-a impus ca cel mai mare protest unificator de la revenirea miliardarului republican la Casa Albă.

În această demonstrație, protestatarii au denunțat „războiul illegal” pe care președintele Donald Trump l-a lansat împotriva Iranului, care a dus la creșterea prețurilor la combustibili și la inflație, și și-au reiterat criticile la adresa „abuzurilor” Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Demonstrații susținute: Legenda rock Bruce Springsteen a interpretat „imnul" „Streets of Minneapolis".

Principala demonstrație a avut loc în fața a zeci de mii de persoane în Minneapolis, cel mai mare oraș din Minnesota, epicentrul indignării naționale împotriva ICE și a Patrulei de Frontieră după ce agenții acestora i-au ucis acolo pe cetățenii americani Renee Good și Alex Pretti în luna ianuarie.

Minneapolis, epicentrul ofensivei anti-imigrație a guvernului american de la începutul acestui an, a fost ales drept punct central al mobilizării de sâmbătă, alături de orașul său înfrățit, Saint Paul, unde au manifestat 200.000 de persoane, potrivit organizatorilor.

Legenda rock Bruce Springsteen a interpretat piesa sa „Streets of Minneapolis”, scrisă ca un omagiu pentru Renee Good și Alex Pretti.

Vorbind în acest oraș cu înclinații democrate din Midwest, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, le-a mulțumit locuitorilor pentru că s-au opus unui „războinic în devenire” precum Donald Trump.

„Nu vom accepta niciodată un președinte care este un mincinos patologic, un cleptocrat și un narcisist care subminează Constituția Statelor Unite și statul de drept în fiecare zi”, a adăugat Bernie Sanders, fost candidat democrat la președinția SUA.

Robert De Niro, la protestul anti-Trump din New York

Alte zeci de mii de persoane au mărșăluit pe străzile din New York, în frunte cu actorul Robert De Niro, un critic acerb al președintelui Donald Trump.

„Alți președinți și-au testat deja limitele constituționale ale puterii, dar niciunul nu a reprezentat o asemenea amenințare existențială pentru libertățile și securitatea noastră. (...) Trebuie oprit”, a îndemnat el.

Mitinguri în capitalele europene

De cealaltă parte a Atlanticului, la Roma, Amsterdam, Madrid și Atena, au avut loc, de asemenea, mitinguri împotriva președintelui american.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a respins protestele, numindu-le „ședințe de terapie” pentru „tulburarea Trump”, un termen folosit de președintele Trump și susținătorii săi pentru a ironiza opoziția.

Protestele din Statele Unite au loc în timp ce rata de dezaprobare a președintelui Trump atinge cel mai înalt nivel din cele două mandate ale sale, 59% dintre americani dezaprobându-i prestația, potrivit unui sondaj publicat miercuri de Fox News.

