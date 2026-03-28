Atentat cu dispozitiv exploziv, dejucat la Paris

Un atentat cu încărcătură explozivă a fost dejucat sâmbătă la Paris în faţa filialei unei bănci după ce poliția a reţinut un bărbat care se pregătea să declanşeze dispozitivul.

Un atentat cu o bombă artizanală a fost dejucat, sâmbătă, la Paris. Incidentul din arondismentul 8 al orașului ar fi implicat un dispozitiv exploziv artizanal, informează The Guardian.

Poliția franceză a prevenit un aparent atac cu bombă în fața unei bănci americane din Paris, sâmbătă, arestând un bărbat care era pe punctul de a detona un dispozitiv exploziv artizanal, au declarat oficiali și surse apropiate cazului, potrivit sursei citate.

Incidentul a avut loc în jurul orei 3:30 (04:25, ora României) în fața unei filiale a Bank of America din arondismentul 8 al orașului, la câteva străzi distanță de Champs-Élysées.

Poliția l-a reținut pe bărbat imediat după ce acesta plasase un dispozitiv care conținea cinci litri de lichid, despre care se crede că este combustibil, și un sistem de aprindere, a declarat una dintre surse.

Componenta de aprindere conținea 650 g de pulbere explozivă în interior, conform unei evaluări inițiale. Dispozitivul a fost dus la laboratorul criminalistic al poliției din Paris pentru o analiză completă.

Parchetul Naţional francez Antiterorst (PNAT) a declarat că a preluat imediat ancheta și a confirmat că suspectul se află în custodia poliției.

Ministrul francez de interne: „Vigilența rămâne la un nivel ridicat”

Ancheta vizează „tentativa de distrugere prin incendiu sau alte mijloace periculoase în legătură cu o acțiune teroristă” și o „conspirație criminală teroristă”.

Poliția judiciară din Paris și serviciul de informații interne al Franței, Direcția Generală de Securitate Internă, sunt, de asemenea, implicate în anchetă, potrivit parchetului antiterorist.

Ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, a salutat acțiunea rapidă a ofițerilor într-o postare pe X, făcând referire la „situația internațională actuală”, în care țările europene au crescut preocupările legate de securitatea internă din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

El a spus că vigilența în Franța „rămâne mai mult ca niciodată la un nivel ridicat”.

